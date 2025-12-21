Βρυξέλλες: Αντιδράσεις για το σχέδιο απαγόρευσης ποδηλάτων στους πεζόδρομους – «Είναι επικίνδυνο και παράλογο»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχέδιο απαγόρευσης ποδηλάτων στους πεζόδρομους στις Βρυξέλλες.

Σε μια ασυνήθιστα ήπια χειμωνιάτικη μέρα, ο κόσμος συγκεντρώνεται στο Le Piétonnier, την πεζοδρομημένη ζώνη στην καρδιά των Βρυξελλών. Οι τουρίστες αγοράζουν ζεστό κρασί και churros στην χριστουγεννιάτικη αγορά έξω από το Bourse, το παλιό χρηματιστήριο, που τώρα έχει ανακαινιστεί ως μουσείο μπύρας. Μερικοί άνθρωποι πίνουν καφέ στις βεράντες των καφέ. Στον χώρο μήκους 650 μέτρων, ο κόσμος έρχεται και φεύγει, με ποδήλατα και σκούτερ να μπαινοβγαίνουν μέσα στα πλήθη.

Του χρόνου, η εικόνα θα είναι κάπως διαφορετική: τα ποδήλατα και τα σκούτερ θα απαγορεύονται από αυτήν την πεζοδρομημένη ζώνη 18.000 τετραγωνικών μέτρων για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Όπως αναφέρει ο Guardian, τα άτομα με δίτροχο θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το όχημα μόνο μεταξύ 4 π.μ. και 11 π.μ. Όλες τις άλλες ώρες, θα πρέπει να κατέβουν από το όχημα και να σπρώξουν το όχημά τους στον δρόμο, διαφορετικά θα τους επιβληθεί πρόστιμο.

Η Anaïs Maes, δημοτική σύμβουλος υπεύθυνη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την κινητικότητα, υποστήριξε ότι δεν τήρησαν όλοι οι ποδηλάτες το υπάρχον όριο ταχύτητας των 6 χιλιομέτρων. «Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι δεν σέβονται αυτόν τον κανόνα ή δεν τον γνωρίζουν, και έτσι δημιουργούνται συγκρούσεις».

Η Maes, μέλος του ολλανδόφωνου σοσιαλιστικού κόμματος Vooruit, γνωρίζει για «μικρά ατυχήματα» και παράπονα από πεζούς. «Έχω ακούσει πολλά άτομα να λένε, ειδικά ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με μικρά παιδιά, ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς, επειδή ζουν με τον φόβο ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν στην άκρη αρκετά γρήγορα ή ότι θα χτυπηθούν».

Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών δεν έχουν αποφασίσει ακριβώς πότε θα τεθεί σε ισχύ η αλλαγή, καθώς οι διαπραγματεύσεις εντός του συμβουλίου για την εφαρμογή της βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατά μία έννοια, το Brussels Piétonnier είναι θύμα της ίδιας του της επιτυχίας. Επεκτάθηκε πριν από μια δεκαετία για να κάνει την πόλη πιο πράσινη, πιο ήρεμη και πιο καθαρή, μετέτρεψε ένα μέρος του κέντρου από έναν γεμάτο κυκλοφορία δρόμο τεσσάρων λωρίδων σε ένα μέρος για πεζούς, καροτσάκια και ποδηλάτες, αναζωογονώντας τις βεράντες των καφέ και τις υπαίθριες συγκεντρώσεις. Ήταν μια μεταμορφωτική αλλαγή για μια πόλη που υπέφερε από καιρό από την αγάπη της για το αυτοκίνητο, που χαρακτηρίστηκε από τα μέσα του 20ού αιώνα .

Για παράδειγμα, η Γκραν-Πλας, η μαγευτική κεντρική πλατεία, με τις περίτεχνες, στολισμένες με φύλλα χρυσού αίθουσες συντεχνιών και το γοτθικό δημαρχείο, ήταν ουσιαστικά χώρος στάθμευσης μέχρι το 1972 και η κυκλοφορία δεν απαγορεύτηκε εντελώς από την πλατεία και το πλακόστρωτο περιβάλλον της μέχρι το 1991.

Η απόφαση για την επέκταση της πεζοδρομημένης ζώνης το 2015, με την απαγόρευση των αυτοκινήτων από μια μεγάλη εμπορική περιοχή γύρω από την Place de La Bourse, ήταν αρχικά αμφιλεγόμενη.

Η Ντανιέλ Πίτερς, ποδηλάτισσα, η οποία εργάζεται σε έναν ολλανδόφωνο σύλλογο, πιστεύει ότι η απαγόρευση είναι υπερβολική. «Νομίζω ότι είναι λίγο ριζοσπαστική», λέει, έχοντας μόλις παρκάρει το ποδήλατό της έξω από ένα μπαρ. «Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, προφανώς επιβραδύνω, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν ποδήλατο πολύ, πολύ γρήγορα».