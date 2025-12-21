Γιώργος Γεροντιδάκης: Τα μυαλά μου δεν έπαιρναν αέρα κι όταν πήραν, ήταν για να πάρω το μάθημά μου

  Ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής και της καριέρας του. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική και τις ευθύνες που ανέλαβε από μικρή ηλικία.
  Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως «όταν χώρισαν οι γονείς μου, ανέλαβα τον ρόλο του άντρα του σπιτιού», αναλαμβάνοντας ευθύνες ως ο μεγαλύτερος από τα πέντε αδέρφια του.
  Ο Γεροντιδάκης δήλωσε ότι «απεχθάνομαι το παιδί θαύμα», τονίζοντας πως τα μυαλά του δεν πήραν αέρα. Επίσης, αναφέρθηκε στους ανθρώπους που τον στήριξαν σαν οικογένεια, όπως οι Κυρίτσης, Ακρίτα, Καζάκος και Κατρανίδης.
Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «Καλημέρα είπαμε;» βρέθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο οποίος συνομίλησε με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής και της καριέρας του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, τα οποία ξεκίνησαν από την παιδική του ηλικία, καθώς και για τις ευθύνες που ανέλαβε πολύ νωρίς μέσα στην οικογένειά του. «Μου άρεσε και λειτουργούσε πολύ όμορφα στο μυαλό μου. Λειτούργησε ότι έβγαζα και τα δικά μου λεφτά. Το επόμενο στάδιο ήταν ότι επειδή είχαν χωρίσει οι γονείς μου, έχεις αναλάβει κι έναν ρόλο ως μεγαλύτερος, του άντρα του σπιτιού.

«Έχω άλλα 4 αδέρφια, είμαστε πέντε στο σύνολο. Πάντα μου άρεσε να βγαίνω μπροστά κι ήρθε κι ευθύνονται κι οι άνθρωποι γιατί είχα πολύ καλές εμπειρίες. Με τον κο. Κυρίτση και την κα. Ακρίτα με είχαν από κοντά σαν οικογένεια. Όπως κι ο Καζάκος κι ο Κατρανίδης. Απεχθάνομαι το παιδί θαύμα. Τα μυαλά μου δεν έπαιρναν αέρα κι όταν πήραν, ήταν για να πάρω το μάθημά μου», είπε χαρακτηριστικά.

