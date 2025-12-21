Βλαντίμιρ Πούτιν: «Έτοιμος για διάλογο» με τον Εμανουέλ Μακρόν, εφόσον «υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν αν υπάρχει η πολιτική «βούληση» για αυτό, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο κ. Μακρόν δήλωσε, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ «πως είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν» και επ’ αυτού «πιθανόν είναι σημαντικό να θυμίσουμε τι είπε ο πρόεδρος» της Ρωσίας στη μεγάλη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προχθές Παρασκευή, ότι δηλαδή «είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Μακρόν», εξήγησε ο κ. Πεσκόφ.

«Αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να ιδωθεί μόνο θετικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, κατά το πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters