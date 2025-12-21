Βλαντίμιρ Πούτιν: «Έτοιμος για διάλογο» με τον Εμανουέλ Μακρόν, εφόσον «υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση»

Σύνοψη από το

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, αν υπάρχει η πολιτική «βούληση» για αυτό, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, «πως είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν».
  • Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας τόνισε ότι «αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να ιδωθεί μόνο θετικά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βλαντίμιρ Πούτιν: «Έτοιμος για διάλογο» με τον Εμανουέλ Μακρόν, εφόσον «υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση»
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin attends an extraordinary virtual summit of the BRICS group of nations (the bloc that includes Brazil, Russia, India, China and South Africa) in Sochi on September 8, 2025. (Photo by Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν αν υπάρχει η πολιτική «βούληση» για αυτό, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο κ. Μακρόν δήλωσε, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ «πως είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν» και επ’ αυτού «πιθανόν είναι σημαντικό να θυμίσουμε τι είπε ο πρόεδρος» της Ρωσίας στη μεγάλη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προχθές Παρασκευή, ότι δηλαδή «είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διάλογο με τον Μακρόν», εξήγησε ο κ. Πεσκόφ.

«Αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να ιδωθεί μόνο θετικά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, κατά το πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το αφροδισιακό φυλλώδες λαχανικό που μπορεί να προστατεύσει τα μάτια και να καταπολεμήσει τον καρκίνο

Το απόλυτο κόλπο με το αυτοκόλλητο για να βγει πρώτη η βαλίτσα σας από το αεροπλάνο

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες – Ποιους βάζει στο στόχαστρο η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
04:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

«Εσκεμμένη παράλυση» της διαδικασίας καταμέτρησης των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Ονδούρα, καταγγέλλει η αποστολή παρατηρητών της ΕΕ

Η καθυστέρηση στην καταμέτρηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα είναι απο...
04:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Προσφέρει βοήθεια στο Ιράν στην σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Η διπλωματία της Βενεζουέλας ανέφερε χθες Σάββατο ότι το Ιράν πρότεινε τη συνεργασία του «σε ό...
03:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Τρεις Αφγανοί μετανάστες πέθαναν από το κρύο προσπαθώντας να φθάσουν στο Ιράν

Τρεις Αφγανοί μετανάστες έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα, προσπαθώντας να περάσουν στο Ιρ...
02:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Οι «εποικοδομητικές» συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ στο Μαϊάμι θα συνεχιστούν σήμερα, λέει με τον Ρώσο απεσταλμένος Ντμίτριεφ

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διεξάγουν «εποικοδομητικές» συνομιλίες όσον αφορά πρόταση για να τερματιστε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα