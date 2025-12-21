Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Την… ανηφόρα έχουν πάρει οι τιμές στα αμνοερίφια – Σε έτοιμα παρασκευάσματα κρέατος καταλήγουν οι καταναλωτές

Ακριβότερο θα είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καθώς οι τιμές στα αμνοερίφια παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι, ενώ το χοιρινό κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα. Πολλοί καταναλωτές, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τα έξοδα, επιλέγουν έτοιμα εορταστικά παρασκευάσματα κρέατος.

Όπως αναφέρουν καταναλωτές, οι τιμές στα αρνιά και τα κατσίκια ξεκινούν από 11 και 13 ευρώ, φτάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη υψηλότερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κιλό είναι κατά 1 έως 1,5 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με την περσινή χρονιά, γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι κρεοπώλες στις γειτονιές. Οι παραλαβές είναι καθημερινές, καθώς η ζήτηση για αμνοερίφια παραμένει υψηλή, παρά το αυξημένο κόστος.

Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας κρεοπώλης στην κάμερα του Alpha, «το αρνί έχει ανέβει αρκετά λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη, επειδή τα περισσότερα ελληνικά αρνιά έχουν ήδη σφαχτεί. Οπότε κυμαίνεται από 18-20 ευρώ». Οι καταναλωτές, από την άλλη, περιηγούνται στις βιτρίνες των κρεοπωλείων και υπολογίζουν τις επιλογές τους για το τραπέζι των γιορτών.

Το χοιρινό, που κρατά πιο «χαμηλά» τη τιμή του, φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς ανάλογα με το κομμάτι πωλείται μέχρι και 10 ευρώ το κιλό. Όπως τονίζει μία κρεοπώλης, «συνήθως ο κόσμος παίρνει τα παραδοσιακά, αυτά που είναι να φτιάξει. Όμως θα πάρει και κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό να στολίσει το τραπέζι του, να είναι κάτι πρωτότυπο».

Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για το υψηλό κόστος. Ένας εξ αυτών λέει πως «το υψηλό κόστος ζωής θα περιορίσει τον κόσμο σε λιγότερη κατανάλωση κρέατος», ενώ μία κυρία σχολιάζει: «Όταν το μοσχάρι έχει 20 ευρώ το κιλό, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε. Το χοιρινό δεν το έχω δει γιατί δεν μ’ αρέσει κιόλας εμένα. Αλλά άμα δεν έχω χρήματα, θα φάω και χοιρινό».

Την ίδια ώρα, τα παρασκευάσματα κρέατος έχουν επίσης πάρει την ανηφόρα, με τιμές που ξεκινούν από 18 ευρώ το κιλό. Πρόκειται για προϊόντα έτοιμα για ψήσιμο στον φούρνο και σερβίρισμα, τα οποία περιλαμβάνουν χοιρινό, μοσχαράκι, αρνί, κατσίκι αλλά και κοτόπουλο. Παρά τις υψηλές τιμές, παραμένουν δημοφιλή λόγω ευκολίας και εορταστικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καταναλωτή, η συνολική αύξηση στο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού φέτος υπολογίζεται ότι θα φτάσει έως και το 20%.