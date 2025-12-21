Βενεζουέλα: Καταδικάζει την «κλοπή και την απαγωγή» δεύτερου πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Ένα νέο επεισόδιο έντασης καταγράφηκε μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, καθώς οι αμερικανικές Αρχές κατάσχεσαν ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο, με το Καράκας να κάνει λόγο για «κλοπή και απαγωγή».
  • Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε την κατάσχεση, τονίζοντας πως «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή».
  • Η βενεζουελανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι «αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες» και προανήγγειλε προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε διεθνείς οργανισμούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: Καταδικάζει την «κλοπή και την απαγωγή» δεύτερου πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

Ένα νέο επεισόδιο στην ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα καταγράφηκε το Σάββατο, καθώς οι αμερικανικές Αρχές κατάσχεσαν ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε ελλιμενιστεί τελευταία φορά στη Βενεζουέλα. Πρόκειται για δεύτερη κατάσχεση μέσα σε δέκα ημέρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη αντίδραση από το Καράκας, το οποίο έκανε λόγο για «κλοπή και απαγωγή».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε την κατάσχεση με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας πως «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή». Σύμφωνα με την ίδια, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ξημερώσει, με τη συνδρομή του Πενταγώνου και της Ακτοφυλακής.

Η Βενεζουέλα καταδικάζει την «κλοπή και την απαγωγή» του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «κλοπή και απαγωγή» του δεξαμενόπλοιου και για «εξαναγκαστική εξαφάνιση του πληρώματός του». Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, αναφέρεται πως οι ενέργειες αυτές διαπράχθηκαν από αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας.

Το Καράκας υπενθύμισε πως η νέα κατάσχεση έρχεται μετά από εκείνη του δεξαμενόπλοιου «Skipper», στις 10 Δεκεμβρίου, και σημείωσε πως όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαγγείλει την επιβολή «απόλυτου αποκλεισμού» σε πλοία που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα και υπόκεινται σε κυρώσεις. Ο ίδιος, μέσα στην εβδομάδα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής με τη λατινοαμερικανική χώρα.

Η βενεζουελανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι «αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες» και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, μεταξύ των οποίων και προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά και στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι υπεύθυνοι για αυτά τα σοβαρά γεγονότα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και της ιστορίας για την εγκληματική συμπεριφορά τους».

Λίγες ώρες πριν την επίσημη τοποθέτηση του Καράκας, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, είχε γνωστοποιήσει ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, Ιράν Αραγτσί, σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες αποκαλύπτουν το πιο ελκυστικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνδρας

Ομορφιά και αντιγήρανση: Ειδικοί μιλούν για συσκευές περιποίησης του δέρματος

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες – Ποιους βάζει στο στόχαστρο η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
04:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Προσφέρει βοήθεια στο Ιράν στην σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Η διπλωματία της Βενεζουέλας ανέφερε χθες Σάββατο ότι το Ιράν πρότεινε τη συνεργασία του «σε ό...
03:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Τρεις Αφγανοί μετανάστες πέθαναν από το κρύο προσπαθώντας να φθάσουν στο Ιράν

Τρεις Αφγανοί μετανάστες έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα, προσπαθώντας να περάσουν στο Ιρ...
02:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Οι «εποικοδομητικές» συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ στο Μαϊάμι θα συνεχιστούν σήμερα, λέει με τον Ρώσο απεσταλμένος Ντμίτριεφ

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διεξάγουν «εποικοδομητικές» συνομιλίες όσον αφορά πρόταση για να τερματιστε...
02:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από σφαίρες του Ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι σκότωσε δυο Παλαιστίνιους στο βόρειο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα