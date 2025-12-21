Βενεζουέλα: Καταδικάζει την «κλοπή και την απαγωγή» δεύτερου πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

Ένα νέο επεισόδιο στην ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα καταγράφηκε το Σάββατο, καθώς οι αμερικανικές Αρχές κατάσχεσαν ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε ελλιμενιστεί τελευταία φορά στη Βενεζουέλα. Πρόκειται για δεύτερη κατάσχεση μέσα σε δέκα ημέρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη αντίδραση από το Καράκας, το οποίο έκανε λόγο για «κλοπή και απαγωγή».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε την κατάσχεση με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας πως «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή». Σύμφωνα με την ίδια, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ξημερώσει, με τη συνδρομή του Πενταγώνου και της Ακτοφυλακής.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela. The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Η Βενεζουέλα καταδικάζει την «κλοπή και την απαγωγή» του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «κλοπή και απαγωγή» του δεξαμενόπλοιου και για «εξαναγκαστική εξαφάνιση του πληρώματός του». Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, αναφέρεται πως οι ενέργειες αυτές διαπράχθηκαν από αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας.

Το Καράκας υπενθύμισε πως η νέα κατάσχεση έρχεται μετά από εκείνη του δεξαμενόπλοιου «Skipper», στις 10 Δεκεμβρίου, και σημείωσε πως όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαγγείλει την επιβολή «απόλυτου αποκλεισμού» σε πλοία που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα και υπόκεινται σε κυρώσεις. Ο ίδιος, μέσα στην εβδομάδα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής με τη λατινοαμερικανική χώρα.

Η βενεζουελανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι «αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες» και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, μεταξύ των οποίων και προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά και στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι υπεύθυνοι για αυτά τα σοβαρά γεγονότα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και της ιστορίας για την εγκληματική συμπεριφορά τους».

Λίγες ώρες πριν την επίσημη τοποθέτηση του Καράκας, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, είχε γνωστοποιήσει ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, Ιράν Αραγτσί, σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή.