H ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατάσχεσε και δεύτερο τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας – Δείτε βίντεο

Άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που είχε ελλιμενιστεί για τελευταία φορά στη Βενεζουέλα κατάσχεσαν οι ΗΠΑ, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Πρόκειται για τη δεύτερη κατάσχεση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες από τις αμερικανικές αρχές, εντείνοντας το άτυπο εμπάργκο κατά της μεταφοράς βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Η Νόεμ ξεκαθάρισε πως «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή». Όπως διευκρίνισε, το δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε λίγο πριν τα ξημερώματα από την Ακτοφυλακή, με τη βοήθεια του Πενταγώνου.

Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, μετέδωσαν ότι η επιχείρηση έγινε σε διεθνή ύδατα, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι το πλοίο έφερε σημαία Παναμά και μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela. The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσίες, προχωρά στην κατάσχεση τάνκερ που σχετίζεται με το καθεστώς της Βενεζουέλας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει η πρώτη επιχείρηση, όταν ένα άλλο δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε στα ανοικτά της χώρας. Έκτοτε, πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παραμένουν ακινητοποιημένα στα χωρικά ύδατα, υπό τον φόβο νέας κατάσχεσης.

Την ίδια στιγμή, σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη: «Διατάζω πλήρη αποκλεισμό όλων των υποκείμενων σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα».

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα, καθώς το άτυπο εμπάργκο που έχει επιβληθεί εμποδίζει τη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων πετρελαίου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να εφαρμόσουν με κάθε τρόπο τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει.