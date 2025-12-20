H ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατάσχεσε και δεύτερο τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ προχώρησε στην κατάσχεση ενός δεύτερου τάνκερ. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.
  • Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια προηγούμενης κατάσχεσης, σηματοδοτώντας κλιμάκωση των επιχειρήσεων στην περιοχή.
  • Σχετικό βίντεο από την επιχείρηση κατάσχεσης είναι διαθέσιμο για προβολή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

H ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατάσχεσε και δεύτερο τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας – Δείτε βίντεο

Άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που είχε ελλιμενιστεί για τελευταία φορά στη Βενεζουέλα κατάσχεσαν οι ΗΠΑ, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Πρόκειται για τη δεύτερη κατάσχεση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες από τις αμερικανικές αρχές, εντείνοντας το άτυπο εμπάργκο κατά της μεταφοράς βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Η Νόεμ ξεκαθάρισε πως «οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή». Όπως διευκρίνισε, το δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε λίγο πριν τα ξημερώματα από την Ακτοφυλακή, με τη βοήθεια του Πενταγώνου.

Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, μετέδωσαν ότι η επιχείρηση έγινε σε διεθνή ύδατα, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι το πλοίο έφερε σημαία Παναμά και μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσίες, προχωρά στην κατάσχεση τάνκερ που σχετίζεται με το καθεστώς της Βενεζουέλας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει η πρώτη επιχείρηση, όταν ένα άλλο δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε στα ανοικτά της χώρας. Έκτοτε, πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παραμένουν ακινητοποιημένα στα χωρικά ύδατα, υπό τον φόβο νέας κατάσχεσης.

Την ίδια στιγμή, σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη: «Διατάζω πλήρη αποκλεισμό όλων των υποκείμενων σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα».

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα, καθώς το άτυπο εμπάργκο που έχει επιβληθεί εμποδίζει τη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων πετρελαίου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να εφαρμόσουν με κάθε τρόπο τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες αποκαλύπτουν το πιο ελκυστικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνδρας

Ομορφιά και αντιγήρανση: Ειδικοί μιλούν για συσκευές περιποίησης του δέρματος

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες – Ποιους βάζει στο στόχαστρο η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
04:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Προσφέρει βοήθεια στο Ιράν στην σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Η διπλωματία της Βενεζουέλας ανέφερε χθες Σάββατο ότι το Ιράν πρότεινε τη συνεργασία του «σε ό...
03:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Τρεις Αφγανοί μετανάστες πέθαναν από το κρύο προσπαθώντας να φθάσουν στο Ιράν

Τρεις Αφγανοί μετανάστες έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα, προσπαθώντας να περάσουν στο Ιρ...
02:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Οι «εποικοδομητικές» συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ στο Μαϊάμι θα συνεχιστούν σήμερα, λέει με τον Ρώσο απεσταλμένος Ντμίτριεφ

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διεξάγουν «εποικοδομητικές» συνομιλίες όσον αφορά πρόταση για να τερματιστε...
02:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από σφαίρες του Ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι σκότωσε δυο Παλαιστίνιους στο βόρειο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα