  • Ο Ανδρέας Τεττέη «λύγισε» μπροστά στην κάμερα στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, επιβεβαιώνοντας τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
  • Ο 24χρονος επιθετικός είχε ξεσπάσει σε κλάματα τόσο κατά την αλλαγή του στο παιχνίδι όσο και στα αποδυτήρια, με τη συγκίνησή του να κορυφώνεται ξανά μπροστά στην κάμερα.
  • Με σπασμένη φωνή δήλωσε «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά και ποιος ξέρει στο μέλλον, ίσως επιστρέψω», ενώ παραδέχτηκε ότι δεν είχε σκεφτεί να βρει τους συμπαίκτες του ως αντιπάλους.
Κηφισιά: Το συγκινητικό «Last dance» του Ανδρέα Τεττέη – «Λύγισε» στην τελευταία του συνέντευξη ως παίκτης της ομάδας των βορείων προαστίων

Θεωρητικά, αυτή θα ήταν η τελευταία τηλεοπτική του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, αφού εδώ και περίπου δύο μήνες έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Όμως ο Ανδρέας Τεττέη, που δεν πέφτει κάτω με κανένα μαρκάρισμα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και «λύγισε» μπροστά στην κάμερα, επιβεβαιώνοντας πως και οι… άντρες δακρύζουν.

Ο 24χρονος επιθετικός εμφανίστηκε τελευταίος στο τηλεοπτικό post game της Cosmote TV, αμέσως μετά τις δηλώσεις των δύο προπονητών και αρκετών παικτών του αγώνα. Ωστόσο, φαινόταν πως ακόμη δεν είχε συνειδητοποιήσει πως εκείνες ήταν οι τελευταίες του στιγμές στην ομάδα μέσα στην οποία μεγάλωσε ποδοσφαιρικά. Είχε ήδη ξεσπάσει σε κλάματα τη στιγμή της αλλαγής του στο παιχνίδι, αλλά και στα αποδυτήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης, προσπαθώντας, παρ’ όλα αυτά, να εμφανιστεί ψύχραιμος μπροστά στην κάμερα.

«Η αλήθεια είναι ότι ένα ταξίδι έχει φτάσει στο τέλος του και είναι η σειρά μου να προχωρήσω και εγώ στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά και ποιος ξέρει στο μέλλον, ίσως επιστρέψω», είπε με σπασμένη φωνή, φανερώνοντας το μπέρδεμα και τη συγκίνηση που ένιωθε εκείνη την ώρα.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ο δημοσιογράφος της Cosmote TV, Ανδρέας Σερεβέτας, του θύμισε τη φορτισμένη του αντίδραση κατά την αλλαγή, αλλά και όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια. Εκείνη τη στιγμή, ο διεθνής φορ λύγισε μπροστά στην κάμερα, με τα δάκρυά του να κυλούν ασταμάτητα και τα μάτια του να κοκκινίζουν έντονα.

Ο ρεπόρτερ επιχείρησε να ελαφρύνει το κλίμα ρωτώντας: «Το έχεις σκεφτεί ότι θα βρεις τους συμπαίκτες σου ως αντιπάλους στον δεύτερο γύρο;». Ο Τεττέη στην αρχή χαμογέλασε. «Όχι, δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Απλά είχα στο μυαλό μου αυτές τις ημέρες να περάσω όσο πιο ευχάριστα γινόταν αυτές τις τελευταίες στιγμές», απάντησε συγκινημένος, πριν ξεσπάσει ξανά σε κλάματα και αποχωρήσει με εμφανή τη συναισθηματική φόρτιση.

