Φωτεινή Αθερίδου: «Προσπαθώ να είμαι κάθετη και αυστηρή σαν μαμά πια»

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Μαμα-δες» στην ΕΡΤ, η Φωτεινή Αθερίδου κάθισε απέναντι από τη συνάδελφό της, Σύλβια Δεληκούρα, η οποία αυτή τη φορά ανέλαβε ρόλο παρουσιάστριας. Η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στην ζωή της ηθοποιού ως μητέρα δύο παιδιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της.

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη μετάβαση από τη μία στη δύο μητρότητες και τις διαφορές που ένιωσε στον εαυτό της. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πριν από το δεύτερο παιδί, θα έλεγα πως είμαι πολύ χαλαρή και ήρεμη σαν μαμά. Μετά από το δεύτερο παιδί, μπορώ να πω ότι και θα φωνάξω. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Ωραία η συζήτηση, και αυτά αλλά κάποια στιγμή, όταν ξεφύγει, δεν γίνεται να μην φωνάξεις κιόλας».

Η ίδια εξήγησε ότι οι φωνές έρχονται συνήθως όταν διαπιστώνει συμπεριφορές από τον γιο της, Θοδωρή, που τη δυσκολεύουν. «Γενικά έχω φωνάξει, ειδικά άμα νιώσω από τον Θοδωρή μια συμπεριφορά συγκεκριμένη τώρα που μεγαλώνει, βλέπω το μέλλον μπροστά μου και καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση. Προσπαθώ να είμαι κάθετη και αυστηρή πια».

Μίλησε επίσης για την κοινή πορεία που ακολουθεί με τον σύντροφό της στην ανατροφή των παιδιών τους, αν και δεν λείπουν, όπως παραδέχεται, και οι φορές που δεν συμφωνούν απόλυτα. «Πια πάμε μαζί σ’ αυτό το μονοπάτι μαζί με τον σύντροφο μου. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, όμως, υπάρχουν και φορές που άλλα λέω εγώ και άλλα ο μπαμπάς. Σε ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύω ότι πάμε στην ίδια κατεύθυνση».