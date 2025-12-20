Ανηλίκιο Μετσόβου: Δύο σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες – Επί ποδός η Πυροσβεστική

Στιγμές αγωνίας έζησε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Ανήλιο Μετσόβου, όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες. Η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα, την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν ραγδαία σε δεύτερη κατοικία, που βρισκόταν κολλητά με την πρώτη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 20:30, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, και λόγω της ελάχιστης απόστασης ανάμεσα στα δύο σπίτια, η φωτιά επεκτάθηκε σχεδόν αμέσως. Οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και στις δύο κατοικίες, με την κατάσταση να εξελίσσεται γρήγορα και επικίνδυνα.

Η Πυροσβεστική αντέδρασε άμεσα, στέλνοντας τρία οχήματα με πυροσβέστες, που έδωσαν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Οι άνδρες της υπηρεσίας κατάφεραν να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς σε άλλα σπίτια, δίνοντας τέλος στον κίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή.