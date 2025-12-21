Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έμεινε στην 6η θέση της ψηφοφορίας του ESPN για το βραβείο του MVP του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός δράσης με τραυματισμό στους Μιλγουόκι Μπακς και αυτή η απουσία επηρέασε άμεσα τη θέση του στην ψηφοφορία του ESPN για τον MVP της κανονικής διάρκειας στο NBA, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να χάνει έδαφος στη σχετική κατάταξη.
Στην ψηφοφορία του ESPN συμμετείχαν εκατό μέλη των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, τα οποία ανέδειξαν τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ως το φαβορί για την κατάκτηση του MVP για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο NBA, με τον Αντετοκούνμπο να βρίσκεται χαμηλότερα στις προτιμήσεις τους σε σχέση με προηγούμενες αξιολογήσεις.
Συγκεκριμένα, ο Greek Freak κατέλαβε την έκτη θέση στην ψηφοφορία, πίσω από τον ηγέτη των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και από τους Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς, Κέιντ Κάνινγκχαμ και Τζέιλεν Μπράνσον, σε μια κατάταξη που αντικατοπτρίζει τόσο την αγωνιστική εικόνα όσο και τη διάρκεια παρουσίας των παικτών μέσα στη σεζόν.
Η ψηφοφορία του ESPN
- Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ – 856 πόντοι
- Νίκολα Γιόκιτς – 822 πόντοι
- Λούκα Ντόντσιτς – 432 πόντοι
- Κέιντ Κάνινγχαμ – 271 πόντοι
- Τζέιλεν Μπράνσον – 106 πόντοι
- Γιάννης Αντετοκούνμπο – 32 πόντοι
- Ταϊρίς Μάξεϊ – 25 πόντοι
- Βίκτορ Ουεμπανιαμά – 18 πόντοι
- Τζέιλεν Μπράουν – 15 πόντοι
- Ντόνοβαν Μίτσελ – 6 πόντοι
- Άντονι Έντουαρντς – 5 πόντοι
- Στεφ Κάρι – 1 πόντος
- Άλπερεν Σενγκούν – 1 πόντος
- Τζέιλεν Τζόνσον – 1 πόντος