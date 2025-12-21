Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έμεινε στην 6η θέση της ψηφοφορίας του ESPN για το βραβείο του MVP του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός δράσης με τραυματισμό στους Μιλγουόκι Μπακς και αυτή η απουσία επηρέασε άμεσα τη θέση του στην ψηφοφορία του ESPN για τον MVP της κανονικής διάρκειας στο NBA, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να χάνει έδαφος στη σχετική κατάταξη.

Στην ψηφοφορία του ESPN συμμετείχαν εκατό μέλη των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, τα οποία ανέδειξαν τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ως το φαβορί για την κατάκτηση του MVP για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο NBA, με τον Αντετοκούνμπο να βρίσκεται χαμηλότερα στις προτιμήσεις τους σε σχέση με προηγούμενες αξιολογήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak κατέλαβε την έκτη θέση στην ψηφοφορία, πίσω από τον ηγέτη των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και από τους Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς, Κέιντ Κάνινγκχαμ και Τζέιλεν Μπράνσον, σε μια κατάταξη που αντικατοπτρίζει τόσο την αγωνιστική εικόνα όσο και τη διάρκεια παρουσίας των παικτών μέσα στη σεζόν.

Η ψηφοφορία του ESPN