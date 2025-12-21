Οι «εποικοδομητικές» συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ στο Μαϊάμι θα συνεχιστούν σήμερα, λέει με τον Ρώσο απεσταλμένος Ντμίτριεφ

  • Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διεξάγουν «εποικοδομητικές» συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία που μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ.
  • Οι συνομιλίες, οι οποίες άρχισαν νωρίτερα, θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο στο Μαϊάμι.
  • Ο κ. Ντμίτριεφ διαπραγματεύεται με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.
Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διεξάγουν «εποικοδομητικές» συνομιλίες όσον αφορά πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία που μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, που θα συνεχιστούν σήμερα στο Μαϊάμι, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Οι συνομιλίες προχωρούν με εποικοδομητικό τρόπο. Άρχισαν νωρίτερα και θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, που διαπραγματεύεται με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, και γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

