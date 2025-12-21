Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Οι μαγευτικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Στρασβούργο με τις κόρες τους

  • Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, μαζί με τις κόρες τους, αποφάσισαν να περάσουν τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα στην μαγευτική πόλη του Στρασβούργου στη Γαλλία.
  • Η Βασιλική Μιλλούση δημοσίευσε φωτογραφίες από τις βόλτες τους στη γαλλική πόλη, ενώ την επόμενη μέρα βρέθηκαν και στο χωριό Κολμάρ.
  • Η ίδια στην λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «”Μαμά ήρθαμε στα Χριστούγεννα”. Ματάκια που ανακαλύπτουν τις ομορφιές του κόσμου γεμάτα γλυκές απορίες!».
Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, επέλεξαν να ταξιδέψουν οικογενειακώς στο μαγευτικό Στρασβούργο, έναν από τους πιο γνωστούς και γιορτινούς προορισμούς της Ευρώπης, μαζί με τις δύο κόρες τους. Το ταξίδι τους δεν σταμάτησε εκεί, καθώς την επόμενη ημέρα επισκέφθηκαν και το χωριό Κολμάρ, όπως κάνουν συνήθως όσοι βρεθούν στην Αλσατία, συνδυάζοντας τις δύο παραμυθένιες πόλεις της περιοχής.

Η Βασιλική Μιλλούση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το οικογενειακό τους ταξίδι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram από τις βόλτες τους στους στολισμένους δρόμους του Στρασβούργου, την επονομαζόμενη και «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων». Οι εικόνες δείχνουν τον Λευτέρη Πετρούνια μαζί με τις κόρες τους να απολαμβάνουν το παραμυθένιο κλίμα και να απαθανατίζουν τα σημεία που επισκέφθηκαν.

Στη λεζάντα μίας από τις φωτογραφίες της, η Μιλλούση έγραψε: «Μαμά, ήρθαμε στα Χριστούγεννα. Ματάκια που ανακαλύπτουν τις ομορφιές του κόσμου γεμάτα γλυκιές απορίες! Και εμείς ζούμε τις στιγμές που σκεφτόμαστε για να παίρνουμε δύναμη». Σε άλλη ανάρτηση, δημοσίευσε φωτογραφίες από το Κολμάρ, συμπληρώνοντας το γιορτινό παζλ του ταξιδιού τους στη γαλλική Αλσατία.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια και παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2019. Έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σοφία, που γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019, και την Ελένη, που ήρθε στη ζωή τους στις 3 Δεκεμβρίου 2020.

