La Liga: Η Ρεάλ νίκησε την Σεβίλλη στην ιστορική βραδιά του Κίλιαν Εμπαπέ – Αποβλήθηκε ο Ματίας Αλμέιδα

  • Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-0 τη Σεβίλλη στο «Bernabeu», συνεχίζοντας να κυνηγά την Μπαρτσελόνα στη μάχη για την κορυφή της La Liga.
  • Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκλεψε την παράσταση, φτάνοντας τα 59 γκολ μέσα στο 2025 και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο για τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος με τη φανέλα της Ρεάλ.
  • Ο προπονητής της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα, αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.
Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-0 τη Σεβίλλη στο «Bernabeu», σε ένα παιχνίδι όπου ο Κιλιάν Εμπαπέ έκλεψε την παράσταση για καλό λόγο, ενώ ο Ματίας Αλμέιδα έγινε θέμα για εντελώς διαφορετικό. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, συνεχίζοντας έτσι να κυνηγά την Μπαρτσελόνα στη μάχη για την κορυφή, μετά από 17 αγωνιστικές στη La Liga.

Το σκορ άνοιξε στο 38ο λεπτό ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, δίνοντας το προβάδισμα στους Μαδριλένους. Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα, με τη Ρεάλ να διατηρεί τον έλεγχο. Στο 86’, ο Κιλιάν Εμπαπέ ευστόχησε σε πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0, ενώ λίγο νωρίτερα, ο προπονητής της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα, είχε αποβληθεί για έντονες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Ο Εμπαπέ, πέρα από το γκολ, σημείωσε κι ένα ιστορικό επίτευγμα. Με το τέρμα αυτό, έφτασε τα 59 γκολ μέσα στο 2025, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο για τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος με τη φανέλα της Ρεάλ. Το γεγονός, μάλιστα, συνέπεσε με τα 27α γενέθλιά του, κάνοντάς τα ακόμα πιο ξεχωριστά.

