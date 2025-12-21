Άννα Βίσση: Τα… Social Media «προσκύνησαν» την «απόλυτη» για την συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο που προβλήθηκε από το Mega

Σύνοψη από το

  • Την ημέρα των γενεθλίων της Άννας Βίσση, το MEGA πρόβαλε τηλεοπτικά τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο, τιμώντας τη διαχρονική παρουσία της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ».
  • Το μουσικό γεγονός έγραψε ιστορία, παρασύροντας χιλιάδες θεατές και αποδεικνύοντας ξανά γιατί η Άννα Βίσση παραμένει φαινόμενο στη μουσική σκηνή της χώρας.
  • Η τηλεοπτική μετάδοση έφερε την εμπειρία και στο σπίτι, με πλήθος κόσμου να απολαμβάνει τις επιτυχίες της ερμηνεύτριας, ενώ τα social media «προσκύνησαν» την «απόλυτη».
Enikos Newsroom

Media

Άννα Βίσση: Τα… Social Media «προσκύνησαν» την «απόλυτη» για την συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο που προβλήθηκε από το Mega
Η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Την ημέρα των γενεθλίων της Άννας Βίσση, το MEGA τίμησε τη διαχρονική παρουσία της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ» προβάλλοντας τηλεοπτικά τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο, τον Σεπτέμβριο του 2025. Ένα μουσικό γεγονός που έγραψε ιστορία και παρέσυρε χιλιάδες θεατές σε έναν κοινό, δυνατό παλμό.

Η Άννα Βίσση, με τη μοναδική της ενέργεια και τη χαρακτηριστική φωνή της, ξεδίπλωσε πάνω στη σκηνή το πλούσιο και πολυετές ρεπερτόριό της, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές στους παρευρισκόμενους. Το φαντασμαγορικό show συγκίνησε, εντυπωσίασε και απέδειξε ξανά γιατί η Άννα Βίσση παραμένει φαινόμενο στη μουσική σκηνή της χώρας.

Η τηλεοπτική μετάδοση της συναυλίας στο MEGA έφερε την εμπειρία και στο σπίτι, με πλήθος κόσμου να στήνεται μπροστά από τη μικρή οθόνη για να απολαύσει τις τεράστιες επιτυχίες της ερμηνεύτριας, σε μία βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και νοσταλγία.

Δείτε τις αντιδράσεις του κοινού στο «X»

