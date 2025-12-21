Άννα Βίσση: Τα… Social Media «προσκύνησαν» την «απόλυτη» για την συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο που προβλήθηκε από το Mega

Την ημέρα των γενεθλίων της Άννας Βίσση, το MEGA τίμησε τη διαχρονική παρουσία της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ» προβάλλοντας τηλεοπτικά τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο, τον Σεπτέμβριο του 2025. Ένα μουσικό γεγονός που έγραψε ιστορία και παρέσυρε χιλιάδες θεατές σε έναν κοινό, δυνατό παλμό.

Η Άννα Βίσση, με τη μοναδική της ενέργεια και τη χαρακτηριστική φωνή της, ξεδίπλωσε πάνω στη σκηνή το πλούσιο και πολυετές ρεπερτόριό της, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές στους παρευρισκόμενους. Το φαντασμαγορικό show συγκίνησε, εντυπωσίασε και απέδειξε ξανά γιατί η Άννα Βίσση παραμένει φαινόμενο στη μουσική σκηνή της χώρας.

Η τηλεοπτική μετάδοση της συναυλίας στο MEGA έφερε την εμπειρία και στο σπίτι, με πλήθος κόσμου να στήνεται μπροστά από τη μικρή οθόνη για να απολαύσει τις τεράστιες επιτυχίες της ερμηνεύτριας, σε μία βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και νοσταλγία.

Δείτε τις αντιδράσεις του κοινού στο «X»

ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ, την ΑΠΟΛΥΤΗ και εορταζουσα σημερα #AnnaVissi στο #VISSIKALLIMARMARO pic.twitter.com/178AlPZaxj — XMAS EDITION😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) December 20, 2025

Χρόνια πολλά στο είδωλο, χρόνια φωτεινά στην απόλυτη σταρ του κόσμου…

Την μοναδική #AnnaVissi#VissiKallimarmaro pic.twitter.com/RG2ZvM0JXe — “ Εθνικό Ποντικάκι!” 𝓙𝓮𝓻𝓻𝔂 (@eirinisiorou) December 20, 2025

Και καλή μας θέαση ✨️ εθνική εορτή σήμερα να μας ζήσεις Απόλυτη Άννα Βίσση #vissikallimarmaro #annavissi #vissi pic.twitter.com/ymUWEESJmf — cotsiosav (@constantinosAV) December 20, 2025

#vissikallimarmaro #annavissi ‼️ Πόσα τζιν τόνικ να πιω με την Άννα ‼️ — Γωγώ‼️🚜 (@Georgiabo3) December 20, 2025