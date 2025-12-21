Θεσσαλονίκη: Μεταμεσονύχτια βόλτα του Νίκου Ταχιάου στο μετρό, λόγω της 24ωρης λειτουργίας – «Ελπίζω να αποδώσει το μέτρο αυτό», δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, πραγματοποίησε μεταμεσονύχτια βόλτα στο μετρό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της 24ωρης λειτουργίας, εκφράζοντας την ελπίδα «να αποδώσει το μέτρο αυτό».- Το μέτρο δοκιμάζεται πιλοτικά σε περίοδο αυξημένης κίνησης λόγω εορτών, με στόχο να στηριχθεί η αγορά, όπως επισήμανε ο Νίκος Ταχιάος. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, τόνισε ότι εξυπηρετεί τις νυχτερινές μετακινήσεις πολλών πολιτών, ιδίως όσους εργάζονται στην εστίαση και τη διασκέδαση.- Η 24ωρη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης θα επαναληφθεί στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ στην πιλοτική εφαρμογή εντάσσονται και γραμμές του ΟΑΣΘ και των ΚΤΕΛ, καλύπτοντας βασικές διαδρομές εντός και εκτός πόλης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μεταμεσονύχτια βόλτα στο μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής 21/12 ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της 24ωρης λειτουργίας.

Ο υφυπουργός βρέθηκε μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό Αγίας Σοφίας και επισήμανε ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης έχουν βελτιωθεί αισθητά, ενώ το μέτρο δοκιμάζεται σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης λόγω των εορτών, με στόχο να στηριχθεί και η αγορά.

Ο Νίκος Ταχιάος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δοκιμαστικά σήμερα λειτουργεί το μετρό όλο το 24ωρο. Οι μέρες που μας έρχονται είναι μέρες γιορτής, είναι μέρες που πρέπει να υποστηρίξουμε και την αγορά. Η δράση αυτή συνδυάζεται με αντίστοιχη δράση του ΟΑΣΘ. Στόχος είναι να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η επιλογή ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο στο χρόνο που μας έρχεται. Ελπίζω να αποδώσει το μέτρο αυτό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έχει ένα χαρακτηριστικό. Το έχουν αγαπήσει οι νέοι άνθρωποι. Είναι μια πόλη με πολλούς νέους ανθρώπους».

Στον ίδιο χώρο βρέθηκε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που εξυπηρετεί τις νυχτερινές μετακινήσεις πολλών πολιτών. Ο Κώστας Ταγγίρης δήλωσε: «Τα λεωφορεία είναι στους δρόμους της πόλης και εξυπηρετούν αυτούς που θέλουν να κινηθούν μετά τα μεσάνυχτα. Ιδίως ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στη διασκέδαση, νέους που διασκεδάζουν και όσους θέλουν να μετακινηθούν μετά τα μεσάνυχτα. Είναι η πιλοτική εφαρμογή ενός μέτρου που παρέχει ασφάλεια για τις μετακινήσεις στην πόλη. Θα εφαρμοστεί και στις 27 του μήνα. Ο ΟΑΣΘ μπορεί να ανταποκριθεί και να προσφέρει ποιοτικές και ασφαλείς συγκοινωνίες στην πόλη. Η περίοδος όπου ο ΟΑΣΘ προκαλούσε στους πολίτες θυμό και οργή δικαιολογημένα, ανήκει στο παρελθόν».

Η 24ωρη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης θα επαναληφθεί στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ στην πιλοτική εφαρμογή εντάσσονται, πέρα από την καθιερωμένη νυχτερινή γραμμή Ν1 ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο, και γραμμές του ΟΑΣΘ που καλύπτουν βασικές διαδρομές μέσα στην πόλη. Παράλληλα, προβλέπεται η 24ωρη λειτουργία και γραμμών των ΚΤΕΛ, ώστε να καλύπτονται περιοχές εκτός του κέντρου και να ενισχύεται συνολικά το δίκτυο μετακινήσεων τις νυχτερινές ώρες.

