Γαλλία: Έτοιμοι για Χριστούγεννα στους δρόμους οι αγρότες – «Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν είναι αρκετές»

Ενώ κάποια οδοφράγματα διαλύθηκαν από τους αγρότες της Γαλλίας την Παρασκευή, οι Ultras της A64, οι οποίοι έχουν μπλοκάρει τον δρόμο στην Καρμπόν (Haute-Garonne) εδώ και μια εβδομάδα, δεν έχουν καμία πρόθεση να φύγουν. Αποφασισμένοι να αναγκάσουν την κυβέρνηση να υποχωρήσει, λένε ότι δεν θα διστάσουν να περάσουν εκεί την 25η Δεκεμβρίου.

«Θα μας πάρει τριάντα λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στην Ταρμπ, αλλά δεν πειράζει, ο αγώνας τους είναι δίκαιος, οπότε τους υποστηρίζουμε», λένε η Κατρίν και ο Σιμόν, ένα ζευγάρι από την Τουλούζη, που περιμένουν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου A64 στην Καρμπόν (Οτ-Γκαρόν) αργά το Σάββατο το πρωί.

Ένας τεράστιος τοίχος από μπάλες άχυρου που φέρει την επιγραφή «Εδώ συνεχίζεται η γη της γεωργικής αντίστασης» μπλοκάρει και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, αναφέρει το δημοσίευμα της Le Parisien.

Παρά τις γραπτές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού της Γαλλίας το βράδυ της Παρασκευής για να κατευνάσει τη γεωργική διαμαρτυρία κατά της διαχείρισης της οζώδους δερματοπάθειας (NCD) , οι Ultras της A64, με επικεφαλής τον Jérôme Bayle, δεν έχουν καμία πρόθεση να εγκαταλείψουν τον αυτοκινητόδρομο που έχουν καταλάβει εδώ και μια εβδομάδα.

Η Οζώδης Δερματίτιδα είναι μια σοβαρή ιογενής ασθένεια που προσβάλλει τα βοοειδή (αγελάδες, βουβάλια) και χαρακτηρίζεται από πυρετό, διόγκωση λεμφαδένων και επώδυνα οζίδια στο δέρμα που μετατρέπονται σε έλκη, επηρεάζει σοβαρά την παραγωγή γάλακτος και έχει υψηλή θνησιμότητα, ενώ δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά είναι υποχρεωτικής δήλωσης και εφαρμόζονται μέτρα βιοασφάλειας και καραντίνας.