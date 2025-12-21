Καμία «ανακωχή» για τους αγρότες: Γενική συνέλευση σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας – Ο σχεδιασμός για ανοιχτούς δρόμους τα Χριστούγεννα

Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν πως θα κάνουν οι αγρότες, οι οποίοι ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα με τους αγρότες να τονίζουν ότι δεν θα εμποδίσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, από το να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Το Σάββατο, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με στόχο την προβολή των αιτημάτων τους. Σημαντικά σημεία δράσης ήταν τα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και ο Προμαχώνας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων και επέτρεψαν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα όπως μήλα και λάδι. Παράλληλα, διανεμήθηκαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους προς τους οδηγούς. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες περνούσαν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Προγραμματισμός για τις γιορτές

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πολίτες εκφράζουν υποστήριξη, οι οδηγοί διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ τα αιτήματα των αγροτών αναδεικνύουν τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα, από τις αποζημιώσεις έως τις καθημερινές δυσκολίες στη διαχείριση της παραγωγής και του εισοδήματος.

Γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες δηλώνουν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι αυτό γίνεται, καθώς όσα ακούστηκαν ήταν ασαφή και γενικότητες. Οι ίδιοι δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, αλλά θέλουν να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχει αποσταλεί στην κυβέρνηση.

Σήμερα το μεσημέρι στις 12:00 στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν τις κινήσεις τους για τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα οι αγρότες δεν αναμένεται να προχωρήσουν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ωστόσο τη Δευτέρα ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μία δυναμική κινητοποίηση που δεν αποκλείεται αυτή να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη θα αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Τσιάρας: Το μήνυμα για διάλογο

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν:

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και τράπεζες.

Αναπλήρωση εισοδήματος για μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους.

Πλήρη αποζημίωση για θανάτωση κοπαδιών λόγω ασθενειών.

Άλλα ζητήματα φορολογικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή.

Τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιήθηκαν ή δρομολογούνται, σημείωσε το Σάββατο ο Κώστας Τσιάρας απευθύνοντας έκκληση να προσέλθουν σε διάλογο. «Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Realfm 97,8, επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός, έχει ικανοποιηθεί.

Παρά ταύτα, οι αγρότες χαρακτηρίζουν τις απαντήσεις ανεπαρκείς και τον διάλογο προσχηματικό, επιμένοντας στη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους.

Οργάνωση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας τις γιορτινές ημέρες

Οι αγρότες συντονίζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζουν τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα μπουν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα μπαρών

Ο εισαγγελέας διέταξε την αστυνομία να προχωρήσει στον σχηματισμό δικογραφίας της έρευνας και της ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, που έδινε τη δυνατότητα στους διερχόμενους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Αν οι αστυνομικές αρχές διαπιστώσουν ότι έχουν συμβεί αδικήματα σε αυτή την περίπτωση, τότε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι θα δεχτούν τις ποινικές διώξεις.