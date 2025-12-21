Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδελφή του, Άντα Ζάιντλερ – «Η ηρωίδα μου»

  Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανακοίνωσε τον θάνατο της αδελφής του, Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, με μια συγκινητική δήλωση.
  Ο σταρ του «Ocean's 11» δήλωσε στο People ότι «Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου» και πως «αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ».
  Το μέσο ενημέρωσης επιβεβαίωσε ότι η αδελφή του Κλούνεϊ πέθανε σε ηλικία 65 ετών την Παρασκευή.
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανακοίνωσε τον θάνατο της αδελφής του, Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, με μια συγκινητική δήλωση.

«Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου», δήλωσε ο σταρ του «Ocean’s 11» στο People το Σάββατο.

«Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον τόσο γενναίο», συνέχισε. «Θα μας λείψει τρομερά σε εμένα και την Αμάλ» πρόσθεσε.

Το μέσο ενημέρωσης επιβεβαίωσε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του Κλούνεϊ πέθανε σε ηλικία 65 ετών την Παρασκευή.

αδελφή Κλούνεϊ
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θρήνησε τον θάνατο της αδερφής του, Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, την Παρασκευή, σε δήλωσή του στο People.
Γραφείο Τελετών Metcalfe-Hennessey

 

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε επιβεβαιώσει στο παρελθόν τον στενό δεσμό του με την αδερφή του. «Είμαι πολύ δεμένος με την αδερφή μου», είχε δηλώσει στην εκπομπή « CBS This Morning » το 2015.

