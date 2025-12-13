Τζορτζ Κλούνεϊ: Αποφάσισε να μη φιλάει άλλες γυναίκες στη μεγάλη οθόνη ύστερα από συζήτηση με την σύζυγό του, Αμάλ

Την απόφασή του να σταματήσει να φιλά γυναίκες σε κινηματογραφικές σκηνές ανακοίνωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, εξηγώντας δημόσια τον λόγο που τον οδήγησε σε αυτή την επιλογή. Ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε ότι έπειτα από ώριμη σκέψη και συζήτηση με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ, αποφάσισε να μην συμμετάσχει ξανά σε ερωτικές σκηνές με άλλες γυναίκες στον κινηματογράφο.

Ο ίδιος εξήγησε πως η απόφασή του έχει να κάνει με την ηλικία του και τον τρόπο που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Όπως ανέφερε στη Daily Mail, η σκέψη αυτή υπήρχε στο μυαλό του εδώ και χρόνια και επηρεάστηκε έντονα από τον Πολ Νιούμαν, τον οποίο χαρακτήρισε ως παράδειγμα προς μίμηση. «Προσπαθούσα να ακολουθήσω τον δρόμο που πήρε ο Πολ Νιούμαν: “Οκ, λοιπόν, δεν φιλάω άλλο κορίτσι”…», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε και στη στιγμή που άρχισε να βλέπει αλλιώς το πέρασμα του χρόνου. Όπως είπε, όταν έκλεισε τα 60 είχε μια ειλικρινή κουβέντα με τη σύζυγό του, στην οποία ανέφερε: «Κοίτα, μπορώ ακόμη να παίζω μπάσκετ με τα παιδιά. Παίζω με 25χρονους. Μπορώ ακόμη να σταθώ, είμαι σε φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια, θα είμαι 85 ετών. Δεν έχει σημασία πόσες μπάρες γκρανόλα τρως, αυτός είναι ένας πραγματικός αριθμός».

01:50 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

