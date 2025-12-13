Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιθέσεις εναντίον της Βενεζουέλας και φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ

Νέες απειλές για χερσαία πλήγματα κατά εμπόρων ναρκωτικών, με αναφορά όχι μόνο στη Βενεζουέλα αλλά και σε άλλες περιοχές, διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν άμεσα, αποφεύγοντας να αποκαλύψει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν και κατάσχεση πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, λέγοντας πως «θα αρχίσουν να συμβαίνουν». Τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει ήδη να περιορίσουν σημαντικά τη θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών, μεταφέροντας τώρα την προσοχή τους στην ξηρά. «Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει κάποια χώρα για να αποτρέψει ενδεχόμενες επιθέσεις, απάντησε πως «δεν θέλει να το πει αυτό». Διευκρίνισε ωστόσο ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τη Βενεζουέλα, αλλά γενικότερα τις εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Όπως είπε: «Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναλάβει το τελευταίο διάστημα ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο στοχευμένων χτυπημάτων, κάνοντας λόγο για άμεση δράση κατά των κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν οδικά και συνοριακά περάσματα για τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι δηλώσεις του εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής των ΗΠΑ κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε επίσης για το αν υπάρχει σχέδιο κατάσχεσης επιπλέον πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει. Όπως είπε, «δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ολοκληρώνοντας, δήλωσε: «Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ».

Με πληροφορίες από CNN.