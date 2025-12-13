Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιθέσεις εναντίον της Βενεζουέλας και φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Νέες απειλές για χερσαία πλήγματα κατά εμπόρων ναρκωτικών, με αναφορά όχι μόνο στη Βενεζουέλα αλλά και σε άλλες περιοχές, διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, λέγοντας πως «θα αρχίσουν να συμβαίνουν». Τόνισε ότι οι ΗΠΑ μεταφέρουν τώρα την προσοχή τους στην ξηρά, μετά τον περιορισμό της θαλάσσιας διακίνησης ναρκωτικών.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χερσαίες επιθέσεις δεν αφορούν αποκλειστικά τη Βενεζουέλα, αλλά «φρικτούς ανθρώπους που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας». Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για ενδεχόμενη κατάσχεση πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιθέσεις εναντίον της Βενεζουέλας και φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ

Νέες απειλές για χερσαία πλήγματα κατά εμπόρων ναρκωτικών, με αναφορά όχι μόνο στη Βενεζουέλα αλλά και σε άλλες περιοχές, διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν άμεσα, αποφεύγοντας να αποκαλύψει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν και κατάσχεση πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, λέγοντας πως «θα αρχίσουν να συμβαίνουν». Τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει ήδη να περιορίσουν σημαντικά τη θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών, μεταφέροντας τώρα την προσοχή τους στην ξηρά. «Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει κάποια χώρα για να αποτρέψει ενδεχόμενες επιθέσεις, απάντησε πως «δεν θέλει να το πει αυτό». Διευκρίνισε ωστόσο ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τη Βενεζουέλα, αλλά γενικότερα τις εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Όπως είπε: «Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναλάβει το τελευταίο διάστημα ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο στοχευμένων χτυπημάτων, κάνοντας λόγο για άμεση δράση κατά των κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν οδικά και συνοριακά περάσματα για τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι δηλώσεις του εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής των ΗΠΑ κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε επίσης για το αν υπάρχει σχέδιο κατάσχεσης επιπλέον πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει. Όπως είπε, «δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ολοκληρώνοντας, δήλωσε: «Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ».

Με πληροφορίες από CNN.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σοβαροί λόγοι που πρέπει να βάλετε παπλωματοθήκη απόψε πριν κοιμηθείτε

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΑΑΔΕ: Νέα σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα – Υποχώρησε 61% σε έξι χρόνια

Ανοιχτή επιστολή παραγωγικών φορέων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι ζητούν

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:05 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Βολιβία: Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε

Στη φυλακή θα οδηγηθεί για πέντε μήνες ο ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, ο οποίος συ...
01:05 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Έφοδος αμερικανικών δυνάμεων σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν

Άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έκαναν έφοδο τον προηγούμενο μήνα σε πλοίο στον Ινδικ...
00:33 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: 155.368 νεκροί στρατιωτικοί στον πόλεμο της Ουκρανίας – Εθελοντές το 30% των θυμάτων

Τον τεράστιο αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εισβολ...
00:03 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού – Δείτε βίντεο

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ρωσικό drone πλήττει εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα