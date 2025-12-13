Πετράλωνα: 44χρονος κυκλοφορούσε με κάρτα αστυνομικού, πιστόλι και μαχαίρι

Έναν 44χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Πετράλωνα, ο οποίος είχε πάνω του πιστόλι, μαχαίρι και μια υπηρεσιακή κάρτα αστυνομικού, στην οποία είχε κολλήσει τη φωτογραφία του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομικό έλεγχο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές παραβάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 9ης Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια περιπολίας των αστυνομικών στην περιοχή. Ο 44χρονος εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλο και κλήθηκε για έλεγχο. Στη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του:

  • πιστόλι
  • θήκη πιστολιού
  • δύο γεμιστήρες με 12 φυσίγγια
  • αναδιπλούμενο μαχαίρι

Παράλληλα, πάνω του βρέθηκε και υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος, η οποία είχε χαθεί από αστυνομικό, με τον 44χρονο να έχει κολλήσει τη δική του φωτογραφία, προσπαθώντας να τη χρησιμοποιήσει σαν να ήταν αυθεντική.

Η προανάκριση ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, που σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αντιποίηση αρχής, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση.

