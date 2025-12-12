Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 16 νεκροί, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, από τις καταρρακτώδεις βροχές

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά λόγω υποθερμίας, έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τον θύλακα.
  • Οι βροχές της καταιγίδας «Μπάιρον» σαρώνουν από την Τετάρτη τις σκηνές και τα αυτοσχέδια καταλύματα των εκτοπισμένων Παλαιστινίων, ενώ 13 σπίτια κατέρρευσαν λόγω της βροχής και των σφοδρών ανέμων.
  • Οι συνθήκες υγιεινής είναι «φρικτές», με οικογένειες να ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές που τις δέρνει ο αέρας και παιδιά να τσαλαβουτούν στις λάσπες, εκφράζοντας φόβους για εξάπλωση ασθενειών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 16 νεκροί, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, από τις καταρρακτώδεις βροχές

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά λόγω υποθερμίας, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τον θύλακα, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

Οι βροχές που συνοδεύουν την καταιγίδα «Μπάιρον» σαρώνουν από την Τετάρτη τις σκηνές και τα αυτοσχέδια καταλύματα των Παλαιστινίων, που σχεδόν όλοι τους έχουν εκτοπιστεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Οι υπηρεσίες διάσωσης κινητοποιήθηκαν αφού κατέρρευσαν 13 σπίτια λόγω της βροχής και των σφοδρών ανέμων, ανέφερε η Πολιτική Άμυνα, η οποία υπάγεται στη Χαμάς. Ο εκπρόσωπός της, ο Μαχμούντ Μπασάλ, είπε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ένα σπίτι στο Μπιρ αλ Νάτζα (βόρεια) και άλλοι πέντε από κατάρρευση τοίχων, σε διαφορετικά συμβάντα.

Δύο πτώματα βρέθηκαν στα ερείπια ενός σπιτιού στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην Πόλη της Γάζας, ενώ τρία παιδιά πέθαναν λόγω έκθεση στο κρύο. Το νοσοκομείο Αλ Σίφα επιβεβαίωσε τον θάνατο του 9χρονου Χαντίλ Αλ Μάσρι και ενός βρέφους μερικών μηνών, του Ταΐμ αλ Χαουάτζα. Στον καταυλισμό Αλ Μαουάσι του Χαν Γιουνές πέθανε το βρέφος Ραχάτ Αμπού Τζαζάρ, οκτώ μηνών.

Στη Νουσεϊράτ, στο κέντρο του θύλακα, Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν σήμερα να απομακρύνουν τα νερά γύρω από τις σκηνές τους με πλαστικές λεκάνες και φτυάρια, εν μέσω των ερειπίων που άφησε πίσω του ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Παιδιά, ορισμένα ξυπόλυτα, τσαλαβουτούσαν στις λάσπες, ενώ η βροχή συνεχιζόταν.

«Κοιμήθηκαν σε βρεγμένα σκεπάσματα (…) Δεν έχουμε στεγνά ρούχα για να αλλάξουμε», είπε η Ουμ Μουχάμαντ Τζούντα.

«Κοιμόμαστε έξι άνθρωποι στο ίδιο στρώμα και σκεπαζόμαστε με τα ρούχα μας γιατί δεν έχουμε κουβέρτες, είπε ο Σαΐφ Αϊμάν, 17 χρονών, η σκηνή του οποίου πλημμύρισε.

Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Κρικεξ, τον εκπρόσωπο της Unicef, η θερμοκρασία τη νύχτα πέφτει γύρω στους 8-9 βαθμούς. «Η βροχή είναι έντονη και οι οικογένειες ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές που τις δέρνει ο αέρας, ίσα που προστατεύονται από ένα πλαστικό», εξήγησε. Οι συνθήκες υγιεινής είναι «φρικτές», πρόσθεσε, εκφράζοντας φόβους για εξάπλωση ασθενειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

