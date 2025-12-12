Παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση – Οι ρόλοι, οι βαριές κατηγορίες και οι… κουμπαριές

Εγκληματική οργάνωση που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις με ψευδείς δηλώσεις εξάρθρωσε το «ελληνικό FBI» στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθησαν συνολικά 15 άτομα, μεταξύ αυτών, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλεντζάκης, μέλη της οικογενείας του, ο λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γιώργος Λαμπράκης, η σύζυγός του, αγρότες και δικηγόροι.

Όπως έγραψε το enikos.gr, για συμμετοχή στην υπόθεση ερευνώνται συνολικά 42 άτομα. Οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2025 και φέρεται να έχουν λάβει συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής με δεκάδες προσαγωγές ατόμων που έγιναν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και από τις οποίες οι 15 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση βρίσκονται σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση. Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες ενδέχεται να μεταφερθούν το πρωί του Σαββάτου στην εισαγγελία Ηρακλείου (μπορεί να σταλεί μόνο η δικογραφία) και το βράδυ του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή τους με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για τον Πειραιά.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών καθώς, όπως είναι γνωστό, την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι δικηγόροι των συλληφθέντων είχαν το βράδυ της Παρασκευής μια πρώτη γνώση της δικογραφίας, ενώ αναμένεται θα συνοδεύσουν τους εντολείς τους στην Αθήνα.

Το κύκλωμα και οι ρόλοι

Το κύκλωμα ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μύρων Χιλετζάκης, ο πιο αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι, εισέπρατταν εκατομμύρια. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 αλλά και και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα, το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο Χιλετζάκης ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου. Ο ίδιος συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες στο Ηράκλειο, όχι όμως στα επεισόδια.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγός του, η πεθερά του και η αδελφή του, τα ονόματα των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Όμορφη Μέρα με τον Νίκο Αγγελάκη» τον περασμένο Ιούνιο, ο Μύρων Χιλετζάκης είχε αναφερθεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «το σκάνδαλο μας έχει ξεπεράσει όλους».

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την «τεχνική λύση» για τους βοσκοτόπους, που πλέον – όπως είπε – «κόβεται οριζόντια για όλη τη χώρα», με στόχο να περιοριστεί η παραβατικότητα. Όπως σημείωσε, «το 2015 πάρθηκε μία απόφαση σωστή μεν για την περίσταση, αλλά προσωρινή· αυτή την προσωρινή απόφαση την πληρώνουμε τώρα».

«Στηρίζουμε τους πραγματικούς, τους έντιμους κτηνοτρόφους», υπογράμμισε, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα φαινόμενα καταχρήσεων: «όσοι δεν δικαιούνταν, θα πρέπει να τα επιστρέψουν και να τιμωρηθούν».

Το 2016, ο Μύρων Χιλετζάκης είχε εμφανιστεί και στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, έλεγε, ότι τον είχε αιφνιδιάσει, όταν διαπίστωσε ότι πιστώθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, όταν επισκέφτηκε τραπεζικό υποκατάστημα για να ελέγξει αν είχε καταβληθεί ποσό ύψους 180 ευρώ που ανέμενε από επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του ανερχόταν σε περισσότερα από 201 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, επρόκειτο για τραπεζικό λάθος, που στη συνέχεια διορθώθηκε.

Ο λογιστής και η δικηγόρος

Ανάμεσα στα 15 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου, Χρυσάνθη Κουτάντου, αλλά και ο σύζυγός της, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής και διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Ο ίδιος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο γραφείο του λογιστή βρέθηκαν 7.000 ευρώ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η κουμπαριά του λογιστή με τον Νίκο Ανδρουλάκη και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Η υπόθεση των νέων συλλήψεων πήρε έντονη πολιτική διάσταση. Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ ανάφερε: «όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κ. Χιλετζάκης και μέλη της οικογένειάς του (που είναι) πρόεδρος ομάδας παραγωγών στο Ηράκλειο της Κρήτης, επικεφαλής ΚΥΔ, πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και στις περίφημες φωτογραφίες με του πρωθυπουργού, με τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”».

«Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όχι με διαρροές, να βγει να παραδεχτεί ότι είναι κουμπάρος με τους δύο εμπλεκομένους. Όχι μόνο είναι κουμπάροι, έχουν υπογράψει δήλωση υποστήριξης για την ηγεσία του Κινήματος. Τα επισημαίνω για να ξέρουν οι πολίτες τι συμβαίνει. Να βγει ο κ. Ανδρουλάκης να παραδεχθεί ότι έχει παντρέψει το συγκεκριμένο ζεύγος» είπε στην συνέχεια ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Η κα Αποστολάκη σημείωσε ότι «στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής είδαμε το δεύτερο στάδιο της σκηνοθετικής απόπειρας της ΝΔ να προστατέψει έναν κομβικό μάρτυρα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Ο μάρτυρας προστατεύτηκε πριν από 15 ημέρες με την μη βίαιη προσαγωγή του και μετά την κατακραυγή σκηνοθετήθηκε η επάνοδός του. Το υπόμνημα που υπέβαλε δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ο εισηγητής της ΝΔ του έδωσε τον χαρακτηρισμό του υπόπτου» πρόσθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Θα προτιμούσα να προεδρεύει ο πρόεδρος και όχι ένας αυτόκλητος χωροφύλακας» είπε η κα Αποστολάκη. «Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, αν υπάρξει εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέλος αυτό θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων» κατέληξε.

Στην συνέχεια, ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στα πρακτικά τη «φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κύριος Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί». «Η κυρία Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», ήταν το σχόλιό του προς την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

Η επίμαχη φωτογραφία:

Το ΠΑΣΟΚ «απάντησε» στη φωτογραφία για την «κουμπαριά Ανδρουλάκη», που κατέθεσε στην Εξεταστική ο Μακάριος Λαζαρίδης, δίνοντας στην δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, που συνελήφθη, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

Το απόγευμα της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.