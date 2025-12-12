Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: Να βγει ο κ. Ανδρουλάκης να παραδεχθεί ότι έχει παντρέψει το συγκεκριμένο ζεύγος

Σύνοψη από το

  • Ο Μακάριος Λαζαρίδης κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, «να βγει να παραδεχθεί ότι έχει παντρέψει το συγκεκριμένο ζεύγος» των εμπλεκομένων.
  • Η κα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) σημείωσε ότι «στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής είδαμε το δεύτερο στάδιο της σκηνοθετικής απόπειρας της ΝΔ να προστατέψουν έναν κομβικό μάρτυρα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».
  • Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέληξε πως «αν υπάρξει εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέλος αυτό θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Λαζαρίδης

«Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όχι με διαρροές, να βγει να παραδεχτεί ότι είναι κουμπάρος με τους δύο εμπλεκομένους. Όχι μόνο είναι κουμπάροι, έχουν υπογράψει δήλωση υποστήριξης για την ηγεσία του Κινήματος. Τα επισημαίνω για να ξέρουν οι πολίτες τι συμβαίνει. Να βγει ο κ. Ανδρουλάκης να παραδεχθεί ότι έχει παντρέψει το συγκεκριμένο ζεύγος» είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κα Αποστολάκη σημείωσε ότι «στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής είδαμε το δεύτερο στάδιο της σκηνοθετικής απόπειρας της ΝΔ να προστατέψουν έναν κομβικό μάρτυρα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Ο μάρτυρας προστατεύτηκε πριν από 15 ημέρες με την μη βίαιη προσαγωγή του και μετά την κατακραυγή σκηνοθετήθηκε η επάνοδός του. Το υπόμνημα που υπέβαλε δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ο εισηγητής της ΝΔ του έδωσε τον χαρακτηρισμό του υπόπτου» πρόσθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Θα προτιμούσα να προεδρεύει ο πρόεδρος και όχι ένας αυτόκλητος χωροφύλακας» είπε η κα Αποστολάκη.

«Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ αν υπάρξει εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέλος αυτό θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων» κατέληξε.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Παίρνετε στατίνες, αντιπηκτικά ή αντιδιαβητικά; Τι πρέπει να γνωρίζετε αν τρώτε κανέλα

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιστραφούν τα χρήματα

Καταστήματα: Ανοιχτά την Κυριακή – Ποια δεν θα λειτουργήσουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:50 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πηγές ΝΔ: Χνάρης «αδειάζει» ΠΑΣΟΚ – Στον αέρα η γραμμή Ανδρουλάκη για την τεχνική λύση

«Σε δημόσιο αυτοεξευτελισμό οδηγείται η γραμμή του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο ...
14:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος που έσπειρε η Χρυσή Αυγή

«Δεν ξεχνάμε τις δολοφονίες, τη βία, την τρομοκρατία. Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία...
13:28 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό – Προσπαθεί να «κρύψει» τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την χθεσινή κατάθεση τ...
13:09 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Υπέβαλε μήνυση στο ΑΤ Εξαρχείων – «Ο Ξυλούρης κατέθετε υπό την προστασία των βουλευτών της ΝΔ»

Για τις καταγγελίες της σχετικά με τον Γ. Ξυλούρη χθες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα