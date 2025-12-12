Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: Να βγει ο κ. Ανδρουλάκης να παραδεχθεί ότι έχει παντρέψει το συγκεκριμένο ζεύγος

«Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όχι με διαρροές, να βγει να παραδεχτεί ότι είναι κουμπάρος με τους δύο εμπλεκομένους. Όχι μόνο είναι κουμπάροι, έχουν υπογράψει δήλωση υποστήριξης για την ηγεσία του Κινήματος. Τα επισημαίνω για να ξέρουν οι πολίτες τι συμβαίνει. Να βγει ο κ. Ανδρουλάκης να παραδεχθεί ότι έχει παντρέψει το συγκεκριμένο ζεύγος» είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κα Αποστολάκη σημείωσε ότι «στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής είδαμε το δεύτερο στάδιο της σκηνοθετικής απόπειρας της ΝΔ να προστατέψουν έναν κομβικό μάρτυρα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Ο μάρτυρας προστατεύτηκε πριν από 15 ημέρες με την μη βίαιη προσαγωγή του και μετά την κατακραυγή σκηνοθετήθηκε η επάνοδός του. Το υπόμνημα που υπέβαλε δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ο εισηγητής της ΝΔ του έδωσε τον χαρακτηρισμό του υπόπτου» πρόσθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Θα προτιμούσα να προεδρεύει ο πρόεδρος και όχι ένας αυτόκλητος χωροφύλακας» είπε η κα Αποστολάκη.

«Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ αν υπάρξει εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέλος αυτό θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων» κατέληξε.