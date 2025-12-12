Τιμοτέ Σαλαμέ: Απάντησε στις φήμες ότι είναι ο ράπερ EsDeeKid

Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, απάντησε στις φήμες ότι είναι ο καλλιτέχνης πίσω από τον Βρετανό alt-ράπερ EsDeeKid.

Ο EsDeeKid είναι περισσότερο γνωστός για το τραγούδι του «LV Sandals», στο οποίο συμμετείχαν οι underground Βρετανοί ράπερ fakemink και Rico Ace, το οποίο έγινε viral στο TikTok.

Κατάγεται από το Λίβερπουλ, δεν είναι γνωστά πολλά στοιχεία για το υπόβαθρο του καλλιτέχνη, καθώς παραμένει ανώνυμος και εμφανίζεται κρυμμένος από μια μπαλακλάβα.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε εκπομπή του Heart FM, ο Σαλαμέ απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες, αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι «όλα θα αποκαλυφθούν».

Η παρουσιάστρια Αμάντα Χόλντεν είπε: «Οι θαυμαστές σου έχουν τρελαθεί και λένε ότι είσαι ο EsDeeKid», με τον συμπαρουσιαστή Τζέιμι Θίκστον να ρωτά: «Ισχύει αυτό;».

«Δεν έχω κανένα σχόλιο γι’ αυτό», απάντησε αινιγματικά ο ηθοποιός προτού προσθέσει: «Έχω δύο λέξεις γι’ αυτό… όλα θα αποκαλυφθούν εν καιρώ».

Η Χόλντεν συνέχισε φέρνοντας στην κουβέντα την παλαιότερη μουσική εμπειρία του ηθοποιού, υπενθυμίζοντας ότι στην παιδική του ηλικία είχε εμφανιστεί ως ράπερ με το όνομα Lil Timmy Tim.

Ωστόσο, ο Σαλαμέ, γελώντας, απάντησε: «Το Little Timmy Tim δεν έχει ακριβώς την ίδια χάρη» και προκάλεσε ξέσπασμα γέλιου στο στούντιο όταν πρόσθεσε: «Το Little Timmy ακούγεται σαν κάτι άλλο!».

Οι φήμες φαίνεται πως ξεκίνησαν από ένα βίντεο στο TikTok, που αναρτήθηκε στις 11 Νοεμβρίου από την KJ Freeman.



Η Freeman υποστήριξε ότι ο Σαλαμέ και ο EsDeeKid έχουν και οι δύο πράσινα μάτια, αλλά και το ίδιο μαντήλι με σχέδιο κρανίων του Alexander McQueen.

Σύμφωνα με το GQ, ο Σαλαμέ είχε επίσης εντοπιστεί σε συναυλία του Fakemink, συνεργάτη του EsDeeKid, στο Λονδίνο.