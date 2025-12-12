Τιμοτέ Σαλαμέ: Απάντησε στις φήμες ότι είναι ο ράπερ EsDeeKid

Σύνοψη από το

  • Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, απάντησε στις φήμες ότι είναι ο καλλιτέχνης πίσω από τον Βρετανό alt-ράπερ EsDeeKid, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει, αλλά λέγοντας αινιγματικά «όλα θα αποκαλυφθούν».
  • Ο EsDeeKid, γνωστός για το τραγούδι του «LV Sandals», παραμένει ανώνυμος, εμφανιζόμενος κρυμμένος από μια μπαλακλάβα. Οι φήμες που τον συνδέουν με τον Σαλαμέ βασίζονται σε κοινά χαρακτηριστικά όπως τα πράσινα μάτια και ένα μαντήλι Alexander McQueen.
  • Η παρουσιάστρια Αμάντα Χόλντεν υπενθύμισε την παλαιότερη μουσική εμπειρία του ηθοποιού ως ράπερ Lil Timmy Tim, με τον Σαλαμέ να απαντά γελώντας ότι «Το Little Timmy Tim δεν έχει ακριβώς την ίδια χάρη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Τιμοτέ Σαλαμέ: Απάντησε στις φήμες ότι είναι ο ράπερ EsDeeKid

Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, απάντησε στις φήμες ότι είναι ο καλλιτέχνης πίσω από τον Βρετανό alt-ράπερ EsDeeKid.

EsDeeKid: Ο ράπερ κάνει ντεμπούτο στο Billboard 200 εν μέσω εικασιών ότι είναι ο… Τίμοθι Σαλαμέ

Ο EsDeeKid είναι περισσότερο γνωστός για το τραγούδι του «LV Sandals», στο οποίο συμμετείχαν οι underground Βρετανοί ράπερ fakemink και Rico Ace, το οποίο έγινε viral στο TikTok.

Κατάγεται από το Λίβερπουλ, δεν είναι γνωστά πολλά στοιχεία για το υπόβαθρο του καλλιτέχνη, καθώς παραμένει ανώνυμος και εμφανίζεται κρυμμένος από μια μπαλακλάβα.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε εκπομπή του Heart FM, ο Σαλαμέ απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες, αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι «όλα θα αποκαλυφθούν».

Η παρουσιάστρια Αμάντα Χόλντεν είπε: «Οι θαυμαστές σου έχουν τρελαθεί και λένε ότι είσαι ο EsDeeKid», με τον συμπαρουσιαστή Τζέιμι Θίκστον να ρωτά: «Ισχύει αυτό;».

«Δεν έχω κανένα σχόλιο γι’ αυτό», απάντησε αινιγματικά ο ηθοποιός προτού προσθέσει: «Έχω δύο λέξεις γι’ αυτό… όλα θα αποκαλυφθούν εν καιρώ».

Η Χόλντεν συνέχισε φέρνοντας στην κουβέντα την παλαιότερη μουσική εμπειρία του ηθοποιού, υπενθυμίζοντας ότι στην παιδική του ηλικία είχε εμφανιστεί ως ράπερ με το όνομα Lil Timmy Tim.

Ωστόσο, ο Σαλαμέ, γελώντας, απάντησε: «Το Little Timmy Tim δεν έχει ακριβώς την ίδια χάρη» και προκάλεσε ξέσπασμα γέλιου στο στούντιο όταν πρόσθεσε: «Το Little Timmy ακούγεται σαν κάτι άλλο!».

Οι φήμες φαίνεται πως ξεκίνησαν από ένα βίντεο στο TikTok, που αναρτήθηκε στις 11 Νοεμβρίου από την KJ Freeman.

@gothauntie0 The mystery of the century #timotheechalamet #esdeekid #fakemink #ukdrill ♬ Gnossienne no. 1 – Romi Kopelman


Η Freeman υποστήριξε ότι ο Σαλαμέ και ο EsDeeKid έχουν και οι δύο πράσινα μάτια, αλλά και το ίδιο μαντήλι με σχέδιο κρανίων του Alexander McQueen.

Σύμφωνα με το GQ, ο Σαλαμέ είχε επίσης εντοπιστεί σε συναυλία του Fakemink, συνεργάτη του EsDeeKid, στο Λονδίνο.

Πηγή: Instagram / @esdeekid

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Παίρνετε στατίνες, αντιπηκτικά ή αντιδιαβητικά; Τι πρέπει να γνωρίζετε αν τρώτε κανέλα

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιστραφούν τα χρήματα

Καταστήματα: Ανοιχτά την Κυριακή – Ποια δεν θα λειτουργήσουν και τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:19 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Φόνσου για Σαπουντζάκη: «Είναι λογικό στην ηλικία της, να έχει αρρωστήσει και λίγο – Τις τελευταίες ημέρες κατάφερε και σηκώνεται»

Η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στη Ζωζώ Σαπουντζάκη και την πρόσφατη εμφάνισή της σε αμαξίδιο μιλώντ...
11:54 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Εβίτα Σερέτη: «Είχα τρομερό πονοκέφαλο και ο Γονίδης με άγγιξε στο μέτωπο, προσευχήθηκε και μου πέρασε»

Η Εβίτα Σερέτη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή λίγο πριν από την ...
11:09 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Light: «Αλλάζω πάνες, ξέρω όλα τα φάρμακα για τους κολικούς» – Τα τρυφερά λόγια για τον γιο του και η απάντηση για το εάν θα γίνει γάμος και βάπτιση μαζί

Με τρυφερά λόγια μίλησε για τον γιο του ο τράπερ Light στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA ...
09:54 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Θα χάσω τα λογικά μου με τα ψέματα – Ο Πάρης στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα» – Νέα απάντηση στον Δημήτρη Αλεξάνδρου

«Άκουσα και τι δεν άκουσα πάλι. Και δίκιο να έχω και άδικο να έχω πάλι τα ίδια ακούω, δεν πειρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα