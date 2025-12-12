Bad Bunny: Γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας – Δείτε το βίντεο

Κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο στάδιο GNP Seguros της Πόλης του Μεξικό, ο τραγουδιστής και κορυφαίος καλλιτέχνης για το 2025 στο Spotify, Bad Bunny, είχε μια εντυπωσιακή πτώση πάνω στη σκηνή, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Ο 31χρονος Πουερτορικανός ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μπενίτο Οκάσιο, βρισκόταν στη μέση της εκτέλεσης του τραγουδιού του «Efecto» όταν συνέβη το περιστατικό.

Bad Bunny takes the stage in Mexico City with a high-energy performance on his ‘DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour,’ delivering the charisma and intensity that continue to define his global impact. Pictures via Reuters#BadBunny #DeBiTiRarMasFotos #WorldTour #thecelepost pic.twitter.com/vRBOols20q — The Celeb Post (@thecelebpost) December 12, 2025



Καθώς περπατούσε στη σκηνή, ο πρώην σύντροφος της Κένταλ Τζένερ γλίστρησε και έπεσε προς τα πίσω και ελαφρώς στο πλάι.

Αντί να σηκωθεί αμέσως και να συνεχίσει την εμφάνισή του, κάθισε ήσυχα στη σκηνή πριν σηκωθεί ξανά.



Το κοινό συνέχισε να τραγουδά τους στίχους του «Efecto» για εκείνον πριν σηκωθεί, όπως φαίνεται σε βίντεο της πτώσης του που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

✨ |#RevistaDL| Durante su presentación del miércoles 10 de diciembre, Bad Bunny protagonizó un resbalón sobre el escenario secundario, la famosa “La Casita”, que, lejos de empañar el espectáculo, terminó por encender aún más a las más de 60 mil personas presentes en el Estadio… pic.twitter.com/OqsDaMe0aA — Diario Libre (@DiarioLibre) December 11, 2025

Το περιστατικό συνέβη μόλις δύο μήνες πριν ο Bad Bunny εμφανιστεί στο Super Bowl Halftime Show, μια επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της πολιτικής του στάσης και του γεγονότος ότι ραπάρει σχεδόν αποκλειστικά στα ισπανικά.

Αν και έχει εμφανιστεί πολλές φορές στην Αμερική, έχει αποκλείσει την ηπειρωτική ΗΠΑ από την τρέχουσα παγκόσμια περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos World Tour», δηλώνοντας ότι το να περιοδεύσει και στις 50 πολιτείες ήταν «περιττό» και εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανές επιδρομές της ICE στο κοινό του.

Ωστόσο, πραγματοποίησε 31 συναυλίες στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο.

Αφού ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στο Super Bowl στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε την κίνηση ως «γελοία» και «τρελή».

Παράλληλα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, διαβεβαίωσε τον ότι η ICE θα είναι «παντού» κατά τη διάρκεια του αγώνα για να «επιβάλει τον νόμο».

Ο Bad Bunny είχε εμφανιστεί ξανά στο Super Bowl το 2020, συμμετέχοντας ως guest στο halftime show που παρουσίασαν η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σακίρα.

Καθώς οι αντιδράσεις για την επικείμενη εμφάνισή του στο Super Bowl αυξάνονται, η Λόπεζ εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του, λέγοντας ότι η εμφάνισή του θα «εκπλήξει όλους» και χαρακτήρισε τον Bad Bunny «έναν από τους κορυφαίους καλλιτέχνες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, πιθανότατα τον κορυφαίο».