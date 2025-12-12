Bad Bunny: Γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας – Δείτε το βίντεο

Σύνοψη από το

  • Κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μεξικό, ο Bad Bunny είχε μια εντυπωσιακή πτώση πάνω στη σκηνή, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του. Το κοινό συνέχισε να τραγουδά τους στίχους του «Efecto» για εκείνον πριν σηκωθεί.
  • Η πτώση του Bad Bunny συνέβη δύο μήνες πριν την εμφάνισή του στο Super Bowl Halftime Show, μια επιλογή που έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της πολιτικής του στάσης. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν επικρίνει την επιλογή αυτή.
  • Ο Bad Bunny έχει αποκλείσει την ηπειρωτική ΗΠΑ από την τρέχουσα παγκόσμια περιοδεία του λόγω ανησυχιών για επιδρομές της ICE, αν και πραγματοποίησε πολλές συναυλίες στο Πουέρτο Ρίκο. Η Τζένιφερ Λόπεζ εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στον ράπερ για την εμφάνισή του στο Super Bowl, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους κορυφαίους καλλιτέχνες στον κόσμο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Bad Bunny: Γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας – Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: Liliana Estrada / Ocesa

Κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο στάδιο GNP Seguros της Πόλης του Μεξικό, ο τραγουδιστής και κορυφαίος καλλιτέχνης για το 2025 στο Spotify, Bad Bunny, είχε μια εντυπωσιακή πτώση πάνω στη σκηνή, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Ο 31χρονος Πουερτορικανός ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μπενίτο Οκάσιο, βρισκόταν στη μέση της εκτέλεσης του τραγουδιού του «Efecto» όταν συνέβη το περιστατικό.


Καθώς περπατούσε στη σκηνή, ο πρώην σύντροφος της Κένταλ Τζένερ γλίστρησε και έπεσε προς τα πίσω και ελαφρώς στο πλάι.

Αντί να σηκωθεί αμέσως και να συνεχίσει την εμφάνισή του, κάθισε ήσυχα στη σκηνή πριν σηκωθεί ξανά.

@elzol953fm Bad Bunny se cayó durante su primer show en Mexico!!🫣 Pero como quiera rompió🙌🏼🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #BadBunny #ElNuevoZol95 #ElZol953FM #LaMusicaApp #ElNuevoZol97 ♬ original sound – Elzol953fm


Το κοινό συνέχισε να τραγουδά τους στίχους του «Efecto» για εκείνον πριν σηκωθεί, όπως φαίνεται σε βίντεο της πτώσης του που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό συνέβη μόλις δύο μήνες πριν ο Bad Bunny εμφανιστεί στο Super Bowl Halftime Show, μια επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της πολιτικής του στάσης και του γεγονότος ότι ραπάρει σχεδόν αποκλειστικά στα ισπανικά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apple Music (@applemusic)


Αν και έχει εμφανιστεί πολλές φορές στην Αμερική, έχει αποκλείσει την ηπειρωτική ΗΠΑ από την τρέχουσα παγκόσμια περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos World Tour», δηλώνοντας ότι το να περιοδεύσει και στις 50 πολιτείες ήταν «περιττό» και εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανές επιδρομές της ICE στο κοινό του.

Ωστόσο, πραγματοποίησε 31 συναυλίες στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο.

Αφού ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στο Super Bowl στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε την κίνηση ως «γελοία» και «τρελή».

Παράλληλα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, διαβεβαίωσε τον ότι η ICE θα είναι «παντού» κατά τη διάρκεια του αγώνα για να «επιβάλει τον νόμο».

Ο Bad Bunny είχε εμφανιστεί ξανά στο Super Bowl το 2020, συμμετέχοντας ως guest στο halftime show που παρουσίασαν η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σακίρα.

Καθώς οι αντιδράσεις για την επικείμενη εμφάνισή του στο Super Bowl αυξάνονται, η Λόπεζ εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του, λέγοντας ότι η εμφάνισή του θα «εκπλήξει όλους» και χαρακτήρισε τον Bad Bunny «έναν από τους κορυφαίους καλλιτέχνες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, πιθανότατα τον κορυφαίο».

