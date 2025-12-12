Βόλος: Αντιδράσεις για τα πόνυ που έχουν τοποθετηθεί σε φάτνες – Η καταγγελία και η απάντηση του δήμου

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί για τα πόνυ που έχουν τοποθετηθεί σε φάτνες στον Βόλο, στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού, με την Φιλοζωική Ομάδα Βόλου να καταγγέλλει πως πρόκειται για εκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση ζώου, χρησιμοποιώντας τα ως «ατραξιόν».

Σύμφωνα με τη Φι.Ο.Β., ο Δήμος Βόλου τοποθέτησε ένα άλογο pony στη φάτνη του Μητροπολιτικού Ναού, ενώ ένα δεύτερο ζώο εκτέθηκε εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου, στον χώρο όπου λειτουργεί το χριστουγεννιάτικο luna park. Όπως επισημαίνεται, το ζώο ήταν απομακρυσμένο από το φυσικό του περιβάλλον, εγκλωβισμένο σε ξύλινη κατασκευή, με έντονο περιορισμό της φυσιολογικής του κίνησης και εκτεθειμένο σε αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιο θέαμα.

Η φιλοζωική ομάδα τονίζει ότι η χρήση των ζώων αυτών στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού συνιστά εκμετάλλευση και παραβίαση της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις διατάξεις του νόμου 4830/2021, άρθρο 23 παρ. 1 και άρθρο 24 παρ. 1, τις οποίες, όπως υποστηρίζεται, παραβιάζει η ενέργεια της δημοτικής αρχής.

Η Φι.Ο.Β. ζητά την άμεση απομάκρυνση του ζώου από τον χώρο, τον τερματισμό της έκθεσης και της παθητικής κακοποίησης, καθώς και τη διακοπή οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης που οδηγεί σε σωματική εξάντληση του πόνυ. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ζώου και τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

«Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες», καταλήγει η ανακοίνωση της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ζώων δεν μπορεί να θυσιάζεται στο όνομα του εορταστικού θεάματος.

Σημειώνεται ότι ήδη η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς ζήτησε με έγγραφό της την άμεση απομάκρυνση του πόνυ από τη φάτνη του Αγίου Νικολάου, ενημερώνοντας Εισαγγελία, Αστυνομία, Δήμο Βόλου και Συνήγορο του Πολίτη.

Ο δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, επιτέθηκε στον Ειδικό Γραμματέα κ. Χρυσάκη, χαρακτηρίζοντάς τον αργόμισθο και αμφισβητώντας τη νομιμότητα της παρέμβασής του. Υποστήριξε ότι το πόνυ θα παραμείνει στη φάτνη, τονίζοντας πως ο δήμος φροντίζει για τη συνεχή επίβλεψη και κτηνιατρική κάλυψη του ζώου, ενώ κατηγόρησε τις φιλοζωικές οργανώσεις ότι επωφελούνται οικονομικά.