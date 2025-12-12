Αίγιο: Του τρύπησε τα λάστιχα του αυτοκινήτου, τον χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι και εξαφανίστηκε

Ένας άνδρας επιτέθηκε σε έναν 46χρονο χθες (11/12) στο κέντρο του Αιγίου, ο οποίος τον χτύπησε στο κεφάλι, του έσκασε τα λάστιχα του αυτοκινήτου και στην συνέχεια, αφού τον άφησε λιπόθυμο στο έδαφος, εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με το tempo24, το 46χρονο θύμα που υπέβαλε μήνυση για σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του, δέχθηκε επίθεση από τον δράστη, ο οποίος αρχικά τρύπησε με αιχμηρό αντικείμενο το αυτοκίνητο και εν συνεχεία του έσκασε τα λάστιχα.

Όμως δεν έμεινε εκεί. Έπειτα από διαπληκτισμό επιτέθηκε στον 46χρονο και του κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο.

Αποτέλεσμα ήταν ο άνδρας να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, και κατόπιν στο νοσοκομείο Ρίου, για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης εξαφανίστηκε και αναζητείται.