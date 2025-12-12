Εύβοια: Οι αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και τους παράδρομους

Σήμερα (12/12) το πρωί, αγρότες της Εύβοιας προχώρησαν σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας και της μοναδικής παρακαμπτήριας οδού της Γλύφας, δημιουργώντας προβλήματα στην οδική σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα.

Με τον αποκλεισμό των βασικών δρόμων, η Εύβοια αποκόπηκε από την ξηρά, με τη μετακίνηση να είναι πλέον δυνατή μόνο μέσω φέρι μποτ.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Χαλκίδα. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο ώρες, με τους αγρότες να ζητούν την προσοχή της πολιτείας στα προβλήματα και τα αιτήματα του αγροτικού τομέα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr πριν από λίγο ο αγρότης Μπάμπης Τσιβίκας ενδέχεται ο αποκλεισμός να διαρκέσει λιγότερη ώρα από την προγραμματισμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η προγραμματισμένη ώρα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12.