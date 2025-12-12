Πλεύρης: Η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο τρόπος της εξέτασης αλλά και το πώς απευθύνθηκε στην κυρία Συρεγγέλα είναι κάτι καταδικαστέο

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, εκτιμώντας ότι “θα πρέπει να μπούμε στη φάση της αποκλιμάκωσης και όχι της περαιτέρω κλιμάκωσης γιατί και η κυβέρνηση δείχνει ότι ανταποκρίνεται”.
  • Ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε “καταδικαστέο” τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στην κυρία Συρεγγέλα κατά την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΝΔ έστειλε τα πρακτικά της κατάθεσης του Γ. Ξυλούρη στην Εισαγγελία για αξιολόγηση.
  • Αναφορικά με το μεταναστευτικό, ο υπουργός υπογράμμισε τη θέσπιση από την Ε.Ε. Κέντρων Κράτησης εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, κυρίως στην Αφρική, ως “την πραγματική λύση του μεταναστευτικού”. Η Ελλάδα έχει δηλώσει την πρόθεσή της για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Πλεύρης: Η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο τρόπος της εξέτασης αλλά και το πώς απευθύνθηκε στην κυρία Συρεγγέλα είναι κάτι καταδικαστέο

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μεταναστευτικό μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο Θάνος Πλεύρης είπε στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» ανέφερε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι «εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ήταν συνεπείς και αισθάνονται μία μεγάλη αδικία και σου λέει ΄’γιατί εγώ που ήμουν συνεπής πρέπει να περιμένω τον Νοέμβριο για να πληρωθώ».

«Κατά τη δική μου εκτίμηση λοιπόν θα πρέπει να μπούμε στη φάση της αποκλιμάκωσης και όχι της περαιτέρω κλιμάκωσης γιατί και η κυβέρνηση δείχνει ότι ανταποκρίνεται», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης.

Για την Εξεταστική Επιτροπή και την κατάθεση του Γ. Ξυλούρη ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι «και εγώ παρακολούθησα αποσπάσματα όσο παρακολούθησα και εκεί πέρα και το επίπεδο των απαντήσεων ουσιαστικά έφτανε, ήταν στα όρια της πρόκλησης. Εντάξει είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα αξιολογηθεί».

Και συνέχισε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο τρόπος της εξέτασης αλλά και κυρίως το πώς απευθύνθηκε στην κυρία Συρεγγέλα είναι κάτι καταδικαστέο».

Παράλληλα χαρακτήρισε σωστή τη κίνηση της ΝΔ να στείλει τα πρακτικά της Εξεταστικής με την κατάθεση του Γ. Ξυλούρη στην Εισαγγελία προκειμένου οι δικαστικές αρχές να κρίνουν αν έπρεπε ή όχι ο λεγόμενος «φραπές» να επικαλεστεί το δικαίωμα του στην σιωπή.

Επιπλέον για τις επιστροφές μεταναστών ο υπουργός Μετανάστευσης και ασύλου υπογράμμισε ότι «τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες ψηφίσαμε τον κανονισμό των επιστροφών που για πρώτη φορά θεσμοθετεί η Ε.Ε. Κέντρα Κράτησης εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου. Πρωτοστατεί η Γερμανία σε αυτό. Εμείς έχουμε δηλώσει την πρόθεσή μας και μιλάμε και με τη Γερμανία να γίνουν αυτά τα Κέντρα. Είναι Κέντρα τα οποία θα γίνουν κατά βάση στην Αφρική σε ασφαλείς χώρες και επομένως όταν έχουμε έναν μετανάστη που έχει μπει παράνομα και απορρίπτεται το άσυλο του και δεν μπορούμε να τον γυρίσουμε στην χώρα του επειδή δεν το δέχεται η χώρα του θα τον πηγαίνεις σε Κέντρο Κράτησης στην Αφρική σε χώρα με την οποία θα έχεις συμφωνήσει. Αυτή θα είναι η πραγματική λύση του μεταναστευτικού».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική μελέτη: Κοινές παιδικές λοιμώξεις μπορεί να προκαλούν καρκίνο της ουροδόχου κύστης στους ενήλικες

Παθολόγοι: καταγγέλλουν αποκλεισμούς και θεσμοθετημένη ανισότητα στη διαχείριση της παχυσαρκίας

Προϋπολογισμός 2026: Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθήμερη συζήτηση και ψήφισή του

Eτήσια επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πρέπει να κάνουν τροποποιητική δήλωση έως σήμερα – Ποια λάθη… δεν διορθώνονται

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:47 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Κόντρα Λαζαρίδη – Αποστολάκη: «Στέλεχος της ΝΔ ο αρχηγός» – «Μεταξύ των συλληφθέντων είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη»

Στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη αναφέρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη στην εξεταστική επιτροπή ...
10:22 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Λαζαρίδης για Κωνσταντοπούλου: Ήταν πίσω μου και με έλεγε γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη – Η καταγγελία για απειλητικά email σε βουλευτές της ΝΔ

Έντονη κριτική άσκησαν βουλευτές της ΝΔ στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, στηλιτεύοντας τη στάση και τη...
09:58 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

TV5 Monde: «Η εκδίκηση της Αθήνας» – Δέκα χρόνια μετά την κρίση Έλληνας υπουργός ηγείται του Eurogroup

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του νέου προέδρου του Eurogroup έχει προκαλέσει έντο...
09:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γιώργου Αυτιά

Στην καρδιά της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες,  η Ελλάδα είχε την τιμητική...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα