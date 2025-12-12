Πλεύρης: Η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο τρόπος της εξέτασης αλλά και το πώς απευθύνθηκε στην κυρία Συρεγγέλα είναι κάτι καταδικαστέο

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μεταναστευτικό μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο Θάνος Πλεύρης είπε στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» ανέφερε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι «εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ήταν συνεπείς και αισθάνονται μία μεγάλη αδικία και σου λέει ΄’γιατί εγώ που ήμουν συνεπής πρέπει να περιμένω τον Νοέμβριο για να πληρωθώ».

«Κατά τη δική μου εκτίμηση λοιπόν θα πρέπει να μπούμε στη φάση της αποκλιμάκωσης και όχι της περαιτέρω κλιμάκωσης γιατί και η κυβέρνηση δείχνει ότι ανταποκρίνεται», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης.

Για την Εξεταστική Επιτροπή και την κατάθεση του Γ. Ξυλούρη ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι «και εγώ παρακολούθησα αποσπάσματα όσο παρακολούθησα και εκεί πέρα και το επίπεδο των απαντήσεων ουσιαστικά έφτανε, ήταν στα όρια της πρόκλησης. Εντάξει είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα αξιολογηθεί».

Και συνέχισε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο τρόπος της εξέτασης αλλά και κυρίως το πώς απευθύνθηκε στην κυρία Συρεγγέλα είναι κάτι καταδικαστέο».

Παράλληλα χαρακτήρισε σωστή τη κίνηση της ΝΔ να στείλει τα πρακτικά της Εξεταστικής με την κατάθεση του Γ. Ξυλούρη στην Εισαγγελία προκειμένου οι δικαστικές αρχές να κρίνουν αν έπρεπε ή όχι ο λεγόμενος «φραπές» να επικαλεστεί το δικαίωμα του στην σιωπή.

Επιπλέον για τις επιστροφές μεταναστών ο υπουργός Μετανάστευσης και ασύλου υπογράμμισε ότι «τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες ψηφίσαμε τον κανονισμό των επιστροφών που για πρώτη φορά θεσμοθετεί η Ε.Ε. Κέντρα Κράτησης εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου. Πρωτοστατεί η Γερμανία σε αυτό. Εμείς έχουμε δηλώσει την πρόθεσή μας και μιλάμε και με τη Γερμανία να γίνουν αυτά τα Κέντρα. Είναι Κέντρα τα οποία θα γίνουν κατά βάση στην Αφρική σε ασφαλείς χώρες και επομένως όταν έχουμε έναν μετανάστη που έχει μπει παράνομα και απορρίπτεται το άσυλο του και δεν μπορούμε να τον γυρίσουμε στην χώρα του επειδή δεν το δέχεται η χώρα του θα τον πηγαίνεις σε Κέντρο Κράτησης στην Αφρική σε χώρα με την οποία θα έχεις συμφωνήσει. Αυτή θα είναι η πραγματική λύση του μεταναστευτικού».