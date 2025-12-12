Τηλεθέαση (11/12): Οι πρωταγωνιστές της Prime Time

Σύνοψη από το

  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η χθεσινή prime time, με τις σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα να σημειώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο.
  • Ο «Άγιος Έρωτας» κυριάρχησε και στις δύο κατηγορίες τηλεθέασης, αναδεικνυόμενος σε πρωταγωνιστή της ζώνης.
  • Οι αθλητικές και δραματικές παραγωγές διαμόρφωσαν έντονο ανταγωνισμό, με τα αναλυτικά ποσοστά να παρουσιάζονται σε πίνακες.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (11/12): Οι πρωταγωνιστές της Prime Time

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η χθεσινή prime time, με τις σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα να σημειώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο.

Ο «Άγιος Έρωτας» κυριάρχησε και στις δύο κατηγορίες, ενώ οι αθλητικές και δραματικές παραγωγές διαμόρφωσαν έντονο ανταγωνισμό στη ζώνη. Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά στους παρακάτω πίνακες.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 21,5%
Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 15,1%
Γη της Ελιάς 14,8%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,2%
The Floor 7,9%
First Dates 7,1%
Το παιδί 1,8%
Στην πίεση 1,8%
Real View 1,4%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 18%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 12,5%
Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 12,4%
Γη της Ελιάς 8,8%
First Dates 8,5%
The Floor 7,6%
Το παιδί 2,3%
Στην πίεση 1,9%
Real View 1,4%

09:43 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

