Τηλεθέαση (11/12): Οι πρωταγωνιστές της Prime Time

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η χθεσινή prime time, με τις σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα να σημειώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο.

Ο «Άγιος Έρωτας» κυριάρχησε και στις δύο κατηγορίες, ενώ οι αθλητικές και δραματικές παραγωγές διαμόρφωσαν έντονο ανταγωνισμό στη ζώνη. Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά στους παρακάτω πίνακες.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Άγιος Έρωτας 21,5% Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 15,1% Γη της Ελιάς 14,8% Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,2% The Floor 7,9% First Dates 7,1% Το παιδί 1,8% Στην πίεση 1,8% Real View 1,4%

Δυναμικό Κοινό