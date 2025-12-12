Τηλεθέαση (11/12): Οι πρωταγωνιστές της Prime Time

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η χθεσινή prime time, με τις σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα να σημειώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο.
Ο «Άγιος Έρωτας» κυριάρχησε και στις δύο κατηγορίες, ενώ οι αθλητικές και δραματικές παραγωγές διαμόρφωσαν έντονο ανταγωνισμό στη ζώνη. Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά στους παρακάτω πίνακες.
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|21,5%
|Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν
|15,1%
|Γη της Ελιάς
|14,8%
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|14,2%
|The Floor
|7,9%
|First Dates
|7,1%
|Το παιδί
|1,8%
|Στην πίεση
|1,8%
|Real View
|1,4%
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|18%
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|12,5%
|Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν
|12,4%
|Γη της Ελιάς
|8,8%
|First Dates
|8,5%
|The Floor
|7,6%
|Το παιδί
|2,3%
|Στην πίεση
|1,9%
|Real View
|1,4%