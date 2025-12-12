Τηλεθέαση (11/12): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  • Η μάχη της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη συνεχίζεται με έντονες ανακατατάξεις, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
  • Στο γενικό σύνολο, οι “Αταίριαστοι” βρέθηκαν στην κορυφή με 16%, ακολουθούμενοι από το “Super Κατερίνα” με 13,4% και το “Το Πρωινό” με 12,5%.
  • Στο δυναμικό κοινό, η “Super Κατερίνα” κατέκτησε την πρώτη θέση με 14,2%, ενώ το “Breakfast@star” και το “Buongiorno” ακολούθησαν με 11,7% και 11% αντίστοιχα.
Enikos Newsroom

Media

πρωινή ζώνη τηλεθέαση

Η μάχη της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη συνεχίζεται με έντονες ανακατατάξεις, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Οι εκπομπές διεκδικούν τη θέση τους στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού, με μικρές αλλά σημαντικές διαφορές να διαμορφώνουν την εικόνα της τηλεθέασης. Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά στους παρακάτω πίνακες.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Αταίριαστοι 16%
Super Κατερίνα 13,4%
Το Πρωινό 12,5%
10 παντού 12,1%
Buongiorno 12%
Breakfast@star 7,6%
Πρωίαν σε είδον 3,3%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Super Κατερίνα 14,2%
Breakfast@star 11,7%
Buongiorno 11%
Αταίριαστοι 10,6%
Το Πρωινό 9,6%
10 παντού 6,4%
Πρωίαν σε είδον 3,7%

