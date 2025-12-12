Βασιλιάς Κάρολος: Σπάνιο τηλεοπτικό μήνυμα αναμένεται σήμερα από τον μονάρχη – Θα μιλήσει για τη διάγνωσή του με καρκίνο

Βασιλιάς Κάρολος: Σπάνιο τηλεοπτικό μήνυμα αναμένεται σήμερα από τον μονάρχη – Θα μιλήσει για τη διάγνωσή του με καρκίνο
Φωτογραφία: Reuters

Σήμερα, ο βασιλιάς Κάρολος θα μεταδώσει ένα προσωπικό μήνυμα σχετικά με τη διάγνωσή του με καρκίνο και την πορεία ανάρρωσής του, στο πλαίσιο μιας εκπομπής αφιερωμένης στην ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της νόσου, αναφέρει η Daily Mail.

Το μήνυμα του Καρόλου θα προβληθεί στο πλαίσιο του «Stand Up To Cancer 2025», μιας κοινής εκστρατείας της Cancer Research UK και του Channel 4.

Ο 77χρονος βασιλιάς διαγνώστηκε στις αρχές του 2024 με μια μορφή καρκίνου που δεν έχει αποκαλυφθεί και λαμβάνει εβδομαδιαία θεραπεία από τότε, ενώ παράλληλα συνεχίζει να ακολουθεί ένα γεμάτο πρόγραμμα, με πέντε επίσημες επισκέψεις κρατών μόνο φέτος.

Στο μήνυμά του, ο μονάρχης θα υπογραμμίσει τη σημασία των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση και θα «αναλογιστεί την πορεία ανάρρωσής του».

Η φετινή εκδήλωση Stand Up To Cancer στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και στη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα κατά του καρκίνου και την υποστήριξη όσων έχουν πληγεί από τη νόσο.

Το μήνυμα του βασιλιά θα αποτελέσει μέρος της κύριας βραδιάς προγραμμάτων του Channel 4 και θα μεταδοθεί στις 20:00 τοπική ώρα.

Ιδιαίτερα για έναν αρχηγό κράτους, αποτελεί σημαντική απόφαση η επιλογή να προσφερθεί προσωπικό, τηλεοπτικό μήνυμα για ένα ιδιωτικό ιατρικό θέμα. Το Μπάκιγχαμ έχει επιλέξει παραδοσιακά να μην αποκαλύπτει πληροφορίες για τον καρκίνο ή τη θεραπεία του βασιλιά, αν και έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν αφορά τον προστάτη.

Η επιλογή του Κάρολου να μιλήσει δημόσια για ένα τόσο προσωπικό ζήτημα έχει σκοπό να δείξει πώς μπορεί κανείς να ζει πλήρως με τη νόσο ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία και να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Η απόφασή του αυτή οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των ανθρώπων που αναζητούν πληροφορίες από ιστότοπους του NHS και φιλανθρωπικών οργανισμών.

 

