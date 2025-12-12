Ισπανία: Γυναίκα βουλευτής εμφανίστηκε με νικάμπ στο κοινοβούλιο και προκάλεσε αντιδράσεις – «Δεν θα σας αφήσω να μιλήσετε αν δεν αλλάξετε»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση μιας Ισπανίδας πολιτικού με νικάμπ μέσα στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Μούρθια, σε μια κίνηση που συνέπεσε με τη συζήτηση για την απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ σε δημόσιους χώρους, όπως πρότεινε το κόμμα της, Vox.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η Βιρτζίνια Μαρτίνεθ εμφανίστηκε καλυμμένη από την κορυφή έως τα νύχια, μπαίνοντας στην αίθουσα προς έκπληξη των συναδέλφων της.

Η κίνησή της έγινε την ίδια στιγμή που το ακροδεξιό κόμμα Vox προσπαθούσε να περάσει πρόταση για την απαγόρευση χρήσης μπούρκας και νικάμπ σε δημόσιους χώρους στη νότια-ανατολική περιοχή της Μούρθια.

Αν και η πρόταση του Vox απορρίφθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα και η πρόεδρος του περιφερειακού κοινοβουλίου, Μίριαμ Φουέρτες, δεν της επέτρεψε να μιλήσει όσο φορούσε νικάμπ, η Μαρτίνεθ εξασφάλισε με τον τρόπο της ότι θα μονοπωλούσε το ενδιαφέρον τον τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Η ίδια δημοσίευσε το βίντεο από την είσοδό της στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Μούρθια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

La #AsambleaRegional me prohíbe debatir con el #Niqab. Si no se puede llevar en la sede de la soberanía Regional tampoco se debería llevar en los espacios públicos de la Región. #NiBurka #NiNiqab #Libertad pic.twitter.com/HyP3NUU6Bq — Virginia Martínez 🇪🇸 (@virginia_vmg) December 10, 2025



Στο υλικό ακούγεται η πρόεδρος να της λέει: «Δεν θα σας αφήσω να μιλήσετε έτσι και σας ζητώ να αλλάξετε», τη στιγμή που η Μαρτίνεθ ζητούσε τον λόγο.

Αφού αφαίρεσε το πάνω μέρος της ενδυμασίας της, ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί στην ολομέλεια, η ίδια δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που αυτά τα ενδύματα δεν επιτρέπονται, γιατί έπειτα από 50 χρόνια δημοκρατίας βλέπουμε πώς οι γυναίκες πρέπει να ζουν σε φυλακές από ύφασμα, κάτι που δεν είναι ελευθερία για καμία γυναίκα στην κοινωνία. Επομένως, είμαστε χαρούμενοι που δεν επιτρέπονται σε αυτό το κοινοβούλιο που έχει κυριαρχία πάνω στην επαρχία της Μούρθια, αλλά δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται σε κανέναν δημόσιο χώρο αυτής της περιφέρειας».