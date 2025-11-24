Σάλος στην Αυστραλία: Ακροδεξιά γερουσιαστής εμφανίστηκε με μπούρκα στο κοινοβούλιο – «Αν δεν θέλουν να την φοράω, να την απαγορεύσουν»»

Στην Αυστραλία, η ακροδεξιά γερουσιαστής Pauline Hanson αποφάσισε να φορέσει μπούρκα στο κοινοβούλιο πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η Hanson χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο ένδυμα ως πολιτικό μέσο για να προωθήσει την πρότασή της για απαγόρευση των μπουρκών, προκαλώντας καταγγελίες για ρατσισμό από μουσουλμάνους γερουσιαστές.


Η Hanson εμφανίστηκε φορώντας την μπούρκα λίγο αφότου της αρνήθηκε η άδεια να καταθέσει νομοσχέδιο που θα απαγόρευε τις μπούρκες και άλλα καλύμματα προσώπου σε δημόσιους χώρους στην Αυστραλία.


Ήταν η δεύτερη φορά που η γερουσιαστής χρησιμοποίησε αυτό το ένδυμα στο κοινοβούλιο σε μια προσπάθεια να απαγορευτεί η δημόσια χρήση του.

Η γερουσία ξέσπασε με οργή όταν η Hanson εισήλθε φορώντας την μπούρκα, και οι εργασίες αναβλήθηκαν όταν αρνήθηκε να την αφαιρέσει.

«Επιδεικνύει καθαρό ρατσισμό», δήλωσε η μουσουλμάνα Mehreen Faruqi, γερουσιαστής των Πράσινων από τη Νέα Νότια Ουαλία. Η μουσουλμάνα Fatima Payman, ανεξάρτητη γερουσιαστής από τη Δυτική Αυστραλία, χαρακτήρισε το περιστατικό «ντροπιαστικό».

Τόσο η Penny Wong, ηγέτης της κεντροαριστερής κυβέρνησης των Εργατικών στη Γερουσία, όσο και η Anne Ruston, αναπληρώτρια ηγέτης της αντιπολίτευσης, καταδίκασαν τις ενέργειες της Hanson.

Η Wong τις χαρακτήρισε «απαράδεκτες για μέλος της Αυστραλιανής Γερουσίας».


Η Hanson, γερουσιαστής του Queensland, αύξησε τη δημοτικότητά της τη δεκαετία του 1990 λόγω της σφοδρής αντίθεσής της στην μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο, και έχει προωθήσει για χρόνια την εκστρατεία κατά των ισλαμικών ενδυμάτων κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της θητείας.

Το κόμμα της Hanson, One Nation, διαθέτει 4 έδρες στη Γερουσία, έχοντας κερδίσει δύο στις γενικές εκλογές του Μαΐου, εν μέσω αυξανόμενης υποστήριξης για ακροδεξιές πολιτικές κατά της μετανάστευσης.

Σε δήλωση που ανήρτησε αργότερα στο Facebook, η Hanson ανέφερε ότι οι ενέργειές της ήταν διαμαρτυρία για την απόρριψη του προτεινόμενου νομοσχεδίου. «Έτσι, αν το Κοινοβούλιο δεν θα το απαγορεύσει, θα εμφανίσω αυτό το καταπιεστικό, ριζοσπαστικό, μη θρησκευτικό κάλυμμα κεφαλής που θέτει σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και την κακομεταχείριση των γυναικών στο δάπεδο του κοινοβουλίου μας, ώστε κάθε Αυστραλός να γνωρίζει τι διακυβεύεται», ανέφερε η Hanson στη δήλωση.

«Αν δεν θέλουν να το φορώ – να απαγορεύσουν την μπούρκα».

15:42 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

