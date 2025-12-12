Δεν υποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες: Απόβαση σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία βουλευτών στη Λάρισα

Σύνοψη από το

  • Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας και σήμερα ετοιμάζονται για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θα επιδιώξουν να αποκλείσουν συμβολικά την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού.
  • Σήμερα, αναμένεται στις 18:00 το απόγευμα να κατέβουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα στο κέντρο της πόλης της Λάρισας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν έξω από τα γραφεία των τριών κοινοβουλευτικών βουλευτών.
  • Για ακόμα μια μέρα εκατοντάδες νταλίκες είναι ακινητοποιημένες στον Προμαχώνα, σχηματίζοντας ουρά χιλιομέτρων. Σήμερα αναμένεται ένας εξάωρος αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού από τους αγρότες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δεν υποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες: Απόβαση σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία βουλευτών στη Λάρισα

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας και σήμερα (12/12) ετοιμάζονται για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Μετά τις 10:00 σχεδιάζεται να κινηθούν μαζικά από τα Μάλγαρα προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θα επιδιώξουν να αποκλείσουν μαζί με τους συναδέλφους τους από άλλα μπλόκα συμβολικά την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού. Μαζί τους, όπως έχει σχεδιαστεί, θα βρίσκονται 20 – 30 τρακτέρ.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι παραμένουν αμετακίνητοι στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αγρότες από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη με πούλμαν.

«Δεν θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, να ταλαιπωρήσουμε την πόλη και τον κόσμο», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ιωάννης Βογιατζής, μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, σύμφωνα με τη voria.gr. «Απώτερος σκοπός μας», ανέφερε ο αγρότης, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, «είναι να λύσουμε τα προβλήματά μας», ζητώντας παράλληλα «η κυβέρνηση να κάνει κάποιες εξαγγελίες προς τη θετική κατεύθυνση διότι τα προβλήματα είναι γνωστά».

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Παραμένει το αγροτικό μπλόκο και στον κόμβο Κουλούρας, με τους παραγωγούς να έχουν λάβει απόφαση για συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών σήμερα, από τις 11 το πρωί. Στη διάρκεια του αποκλεισμού, οι παραγωγοί θα μοιράζουν στους αυτοκινητιστές κομπόστα ροδάκινο.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας. Μπλόκο έστησαν αγρότες από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραγωγοί Δίου – Ολύμπου.

Σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας

Ειδική σύσκεψη προγραμματίζεται, το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας, Λάρισας, για τη συμμετοχή στην οποία έχει απευθυνθεί κάλεσμα προς όλα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Στη σύσκεψη αναμένεται να είναι εκπρόσωποι από τουλάχιστον από 35 – 40 μπλόκα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και τις κινητοποιήσεις τους και μετά την πανελλαδική σύσκεψη αυτή, εφόσον η κυβέρνηση δεν τοποθετηθεί και δεν δεσμευτεί ότι θα λύσει τα προβλήματα που όπως λένε απειλούν την επιβίωσή τους.

Σήμερα, αναμένεται στις 18:00 το απόγευμα να κατέβουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα στο κέντρο της πόλης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν έξω από τα γραφεία των τριών κοινοβουλευτικών βουλευτών.

Ουρές χιλιομέτρων από το κλείσιμο του Προμαχώνα

Για ακόμα μια μέρα εκατοντάδες νταλίκες, είναι ακινητοποιημένες και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, σχηματίζοντας ουρά χιλιομέτρων.

Το μπλόκο του Προμαχώνα, σύμφωνα με τους αγρότες, είναι το πιο κομβικό μπλόκο στην Ελλάδα, ωστόσο το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ιδιαίτερος εκνευρισμός των οδηγών, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν μπροστά, να πάρουν θέση, να να φτάσουν πιο κοντά στον Προμαχώνα. Αυτό το έχουν αντιληφθεί οι αγρότες, όμως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και προσπαθεί να το διαχειριστεί η αστυνομία.

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί εκτός από τις πολλές νταλίκες που αναμένεται να περάσουν, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένας εξάωρος αποκλεισμός του μεθοριακό σταθμό από τους αγρότες.

Επιπλέον, αναμένεται να περάσουν πάνω από 100 λεωφορεία που θα μεταφέρουν φοιτητές και φοιτήτριες για τα φοιτητικά πάρτι που γίνονται στο Μπάνσκο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το CDC δεν συστήνει πλέον το εμβόλιο ηπατίτιδας Β στα νεογέννητα – Αντιδράσεις από τους παιδιάτρους

7 λάθη στον καθαρισμό του μπάνιου που το βρωμίζουν περισσότερο από ό,τι το καθαρίζουν – Πώς να τα αποφύγετε;

Ακρίβεια: Στα «μπλόκα» οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:35 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Πώς θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα φέτος – Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό και η πρώτη εκτίμηση για το νέο έτος

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται με τι καιρό θα τα γιορτά...
08:18 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – 14 προσαγωγές για εγκληματική οργάνωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/12) το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη,...
08:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Νέα συνάντηση κτηνοτρόφων σήμερα με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Χωρίς «λευκό καπνό», αλλά σε καλό κλίμα, ολοκληρώθηκε χθες (11/12) η συνάντηση των αγροτοκτηνο...
08:01 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας λόγω τροχαίου – Προβλήματα και στον Κηφισό

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα