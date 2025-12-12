Απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Με αρχηγικό ρόλο γνωστός συνδικαλιστής – Έλαβαν 1,7 εκατ. ευρώ

Σύνοψη από το

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/12) το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ως κεντρικό πρόσωπο με αρχηγικό ρόλο περιγράφεται πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός συνδικαλιστής, ενώ ερευνώνται συνολικά 42 άτομα, με 15 βασικά μέλη να αναμένεται να συλληφθούν.
  • Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να έχουν λάβει συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ, διαπράττοντας κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/12) το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, για συμμετοχή στην υπόθεση ερευνώνται συνολικά 42 άτομα, ενώ τα 15 είναι βασικά μέλη, τα οποία έχουν προσαχθεί και αναμένεται να συλληφθούν.

Ως κεντρικό πρόσωπο με αρχηγικό ρόλο περιγράφεται πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός συνδικαλιστής από την Κρήτη, ενώ για εμπλοκή στη διαδικασία είσπραξης επιδοτήσεων μέσω εικονικών – ψευδών δηλώσεων συμμετέχουν ακόμη λογιστές, ένας δικηγόρος και παραγωγοί.

Οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2025 και φέρεται να έχουν λάβει συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση, με επίκεντρο το κέντρο του Ηρακλείου και τις Αρχάνες, αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

 

08:35 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Πώς θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα φέτος – Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό και η πρώτη εκτίμηση για το νέο έτος

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται με τι καιρό θα τα γιορτά...
08:18 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – 14 προσαγωγές για εγκληματική οργάνωση

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/12) το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη,...
08:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Νέα συνάντηση κτηνοτρόφων σήμερα με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Χωρίς «λευκό καπνό», αλλά σε καλό κλίμα, ολοκληρώθηκε χθες (11/12) η συνάντηση των αγροτοκτηνο...
08:01 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας λόγω τροχαίου – Προβλήματα και στον Κηφισό

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερ...
