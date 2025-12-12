Απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Με αρχηγικό ρόλο γνωστός συνδικαλιστής – Έλαβαν 1,7 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/12) το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, για συμμετοχή στην υπόθεση ερευνώνται συνολικά 42 άτομα, ενώ τα 15 είναι βασικά μέλη, τα οποία έχουν προσαχθεί και αναμένεται να συλληφθούν.

Ως κεντρικό πρόσωπο με αρχηγικό ρόλο περιγράφεται πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός συνδικαλιστής από την Κρήτη, ενώ για εμπλοκή στη διαδικασία είσπραξης επιδοτήσεων μέσω εικονικών – ψευδών δηλώσεων συμμετέχουν ακόμη λογιστές, ένας δικηγόρος και παραγωγοί.

Οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2025 και φέρεται να έχουν λάβει συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση, με επίκεντρο το κέντρο του Ηρακλείου και τις Αρχάνες, αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.