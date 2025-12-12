Θεσσαλονίκη: 45χρονος επαίτης τσακώθηκε με δύο γυναίκες και γρονθοκόπησε 51χρονη

Σύνοψη από το

  • Στην σύλληψη ενός 45χρονου επαίτη προχώρησαν χθες (11/12) το μεσημέρι οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο 45χρονος, επαιτώντας στην Αριστοτέλους, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με δύο γυναίκες, απωθώντας τη μία και χτυπώντας τη δεύτερη με γροθιά στο φρύδι.
  • Η 51χρονη γυναίκα, η οποία δέχτηκε τη γροθιά, διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου αφού της παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες, αποχώρησε.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στην σύλληψη ενός 45χρονου επαίτη προχώρησαν χθες (11/12) το μεσημέρι οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 45χρονος επαιτώντας στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στην Αριστοτέλους, ήρθε για άγνωστους λόγους σε λεκτική αντιπαράθεση με δύο γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια του καβγά απώθησε τη μία εξ’ αυτών, ηλικίας 43 ετών, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και τη δεύτερη την χτύπησε με γροθιά τραυματίζοντάς την στο φρύδι.

Η 51χρονη διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου αφού της παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες, αποχώρησε.

