Θεσσαλονίκη: 45χρονος επαίτης τσακώθηκε με δύο γυναίκες και γρονθοκόπησε 51χρονη

Στην σύλληψη ενός 45χρονου επαίτη προχώρησαν χθες (11/12) το μεσημέρι οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 45χρονος επαιτώντας στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στην Αριστοτέλους, ήρθε για άγνωστους λόγους σε λεκτική αντιπαράθεση με δύο γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια του καβγά απώθησε τη μία εξ’ αυτών, ηλικίας 43 ετών, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και τη δεύτερη την χτύπησε με γροθιά τραυματίζοντάς την στο φρύδι.

Η 51χρονη διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου αφού της παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες, αποχώρησε.