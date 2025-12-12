Μαλαισία: 32χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο σε αγώνα pickleball και πέθανε – Βίντεο από τη «βουτιά» στο κενό

Ένα θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σε γήπεδο pickleball στη Μαλαισία, όταν ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, σε περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο-σοκ.

Το δυστύχημα συνέβη στις 2 Δεκεμβρίου, όταν ο άνδρας —του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα— φαίνεται στο βίντεο να πηδά πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα στην προσπάθειά του να ανακτήσει μια μπάλα από το γήπεδο τρίτου ορόφου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος πάτησε πάνω στο δίχτυ ασφαλείας που κάλυπτε το κενό, όμως αυτό σκίστηκε υπό το βάρος του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να πέσει στο ισόγειο.

Θεατές που είδαν το περιστατικό αντέδρασαν έντρομοι και στη συνέχεια έτρεξαν προς το κάτω επίπεδο του κτιρίου, όπου ο άνδρας εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός.

Pickleball Kills a Man: Horrifying footage captured the moment a 32-year-old fell to his death during a game of pickleball in Malaysia. “The deceased was playing pickleball on the third floor and had climbed over the court’s fence to retrieve a ball and fell to the lower floor” pic.twitter.com/RBjtmi307f — ((Hurkle Durkling)) 🇺🇸🎗️🇮🇱 🤟 (@durklinghurkle) December 11, 2025



Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Playa Racquet Club στην Κουάλα Λουμπούρ, έναν χώρο που περιγράφει τον εαυτό του ως πάροχο «χαλαρών και διασκεδαστικών συνεδριών pickleball σε rooftop courts, με φόντο τον εντυπωσιακό ορίζοντα της πόλης».

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με το συμβάν, το κλαμπ ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στη μονάδα μας στο TREC, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ζωής. Σε αυτή τη φάση, ζητούμε κατανόηση και συμπόνια καθώς σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και τα αγαπημένα πρόσωπα που επηρεάστηκαν. Παρακαλούμε ευγενικά το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν την έρευνά τους».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας Wangsa Maju, Μοχάμαντ Λαζίμ Ισμαΐλ, δήλωσε ότι «η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως αιφνίδιος θάνατος».

Σε σχετική ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε επίσης ότι οι αρχές έλαβαν αναφορά για το περιστατικό γύρω στις 9:43 το βράδυ.

«Ο αποθανών έπαιζε pickleball στον τρίτο όροφο και είχε σκαρφαλώσει πάνω από το δίχτυ του γηπέδου για να ανακτήσει μια μπάλα και έπεσε στο κάτω επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.