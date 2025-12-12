Μαλαισία: 32χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο σε αγώνα pickleball και πέθανε – Βίντεο από τη «βουτιά» στο κενό

Σύνοψη από το

  • Ένα θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σε γήπεδο pickleball στη Μαλαισία, όταν ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
  • Ο άνδρας πήδηξε πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα στην προσπάθειά του να ανακτήσει μια μπάλα, πάτησε πάνω στο δίχτυ ασφαλείας που κάλυπτε το κενό, όμως αυτό σκίστηκε υπό το βάρος του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.
  • Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Playa Racquet Club στην Κουάλα Λουμπούρ, με τον αρχηγό της αστυνομίας να δηλώνει ότι «η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως αιφνίδιος θάνατος».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μαλαισία: 32χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο σε αγώνα pickleball και πέθανε – Βίντεο από τη «βουτιά» στο κενό

Ένα θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σε γήπεδο pickleball στη Μαλαισία, όταν ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, σε περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο-σοκ.

Το δυστύχημα συνέβη στις 2 Δεκεμβρίου, όταν ο άνδρας —του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα— φαίνεται στο βίντεο να πηδά πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα στην προσπάθειά του να ανακτήσει μια μπάλα από το γήπεδο τρίτου ορόφου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 32χρονος πάτησε πάνω στο δίχτυ ασφαλείας που κάλυπτε το κενό, όμως αυτό σκίστηκε υπό το βάρος του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να πέσει στο ισόγειο.

Θεατές που είδαν το περιστατικό αντέδρασαν έντρομοι και στη συνέχεια έτρεξαν προς το κάτω επίπεδο του κτιρίου, όπου ο άνδρας εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός.


Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Playa Racquet Club στην Κουάλα Λουμπούρ, έναν χώρο που περιγράφει τον εαυτό του ως πάροχο «χαλαρών και διασκεδαστικών συνεδριών pickleball σε rooftop courts, με φόντο τον εντυπωσιακό ορίζοντα της πόλης».


Σε ανακοίνωσή του σχετικά με το συμβάν, το κλαμπ ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στη μονάδα μας στο TREC, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ζωής. Σε αυτή τη φάση, ζητούμε κατανόηση και συμπόνια καθώς σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και τα αγαπημένα πρόσωπα που επηρεάστηκαν. Παρακαλούμε ευγενικά το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν την έρευνά τους».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας Wangsa Maju, Μοχάμαντ Λαζίμ Ισμαΐλ, δήλωσε ότι «η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως αιφνίδιος θάνατος».

Σε σχετική ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε επίσης ότι οι αρχές έλαβαν αναφορά για το περιστατικό γύρω στις 9:43 το βράδυ.

«Ο αποθανών έπαιζε pickleball στον τρίτο όροφο και είχε σκαρφαλώσει πάνω από το δίχτυ του γηπέδου για να ανακτήσει μια μπάλα και έπεσε στο κάτω επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το CDC δεν συστήνει πλέον το εμβόλιο ηπατίτιδας Β στα νεογέννητα – Αντιδράσεις από τους παιδιάτρους

7 λάθη στον καθαρισμό του μπάνιου που το βρωμίζουν περισσότερο από ό,τι το καθαρίζουν – Πώς να τα αποφύγετε;

Ακρίβεια: Στα «μπλόκα» οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:40 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Ηρωική επέμβαση αστυνομικού σώζει βρέφος που πνίγεται

Βίντεο που καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη δείχνει τη στιγμή που ένας αξιωματικός της αστυνομίας στα...
06:55 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ιντιάνα: Ρεπουμπλικάνοι μπλοκάρουν τον ανασχεδιασμό εκλογικού χάρτη που θέλει ο Τραμπ

Έντονη πολιτική κινητικότητα καταγράφεται στις ΗΠΑ γύρω από το ζήτημα του ανασχεδιασμού των εκ...
06:23 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Άσυλο στον Νικολάς Μαδούρο αν εγκαταλείψει την εξουσία υπό την πίεση των ΗΠΑ

Το ενδεχόμενο να προσφέρει πολιτικό άσυλο στον Νικολάς Μαδούρο, σε περίπτωση που απομακρυνθεί ...
06:08 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: «Πειρατές της Καραϊβικής» αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο μετά την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου

Για «ναυτική πειρατεία» κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την κα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα