Κρήτη: Νέα συνάντηση κτηνοτρόφων σήμερα με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Σύνοψη από το

  • Χωρίς «λευκό καπνό», αλλά σε καλό κλίμα, ολοκληρώθηκε χθες η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με την κυβέρνηση, ενώ η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους θα συνεχιστεί σήμερα για την επίτευξη συμφωνίας.
  • Οι αγροτοκτηνοτρόφοι ανέδειξαν προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, το κόστος παραγωγής και οι παράνομες ελληνοποιήσεις, με τον Πρόεδρο του Συντονιστικού Αγροτών Κρήτης να εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη θετική διάθεση της κυβέρνησης.
  • Αναφορικά με τον ειδικό φόρο πετρελαίου, οι παραγωγοί της Κρήτης ζητούν αλλαγή στα κριτήρια εφαρμογής του, ενώ αναμένεται πακέτο μέτρων από τον Πρωθυπουργό μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.
Χωρίς «λευκό καπνό», αλλά σε καλό κλίμα, ολοκληρώθηκε χθες (11/12) η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η συνάντηση, μόνο με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, θα συνεχιστεί σήμερα στις 10:00 το πρωί, αφού και από τις δύο πλευρές επιχειρείται να υπάρξει μια συμφωνία, που ωστόσο προαπαιτεί την επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων, ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αγροτών Κρήτης Μανώλης Ορφανουδάκης εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του, αφού όπως ανέφερε, η αντιπροσωπεία εκτιμά ότι υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, για να ξεπεραστούν τα κρίσιμα προβλήματα των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα.

Στη διάρκεια της πολύωρης σύσκεψης οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κλιματική αλλαγή, επιφέροντας αύξηση στο κόστος παραγωγής, Στις παράνομες ελληνοποιήσεις των προϊόντων, αλλά και στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής για το οποίο οι κ.κ. Χατζηδάκης και Τσιάρας, δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν. Επίσης, ζήτησαν να συμπεριληφθούν στο μεταφορικό ισοδύναμο.

Τέλος, σε ότι αφορά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τη μείωση στον ειδικό φόρο πετρελαίου, η κρητική αντιπροσωπεία τόνισε ότι αφορά τις μεγάλες εκτάσεις, ενώ η θερμοκηπιακή καλλιέργεια δεν παίρνει τίποτα. Έτσι, οι παραγωγοί της Κρήτης ζητούν άλλο κριτήριο εφαρμογής αυτού του μέτρου -να μην είναι τα δηλαδή τα στρέμματα αλλά ο τζίρος.

Σύμφωνα με τον κ. Ορφανουδάκη, το επόμενο διάστημα και αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση και με τους εκπροσώπους του κλάδου από όλη τη χώρα, αναμένεται ανακοίνωση πακέτου μέτρων από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι κτηνοτρόφοι των Χανίων μετά από αυτές τις εξελίξεις αποχώρησαν από το αεροδρόμιοα και είναι σε ετοιμότητα για τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης

