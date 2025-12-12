Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας λόγω τροχαίου – Προβλήματα και στον Κηφισό

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στην Κηφισίας λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα, καθώς και στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, λόγω του τροχαίου που σημειώθηκε στην Κηφισίας, προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Μία μηχανή φαίνεται πως καρφώθηκε σε όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της.

Στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια.

Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας είναι καλύτερη, καθώς έχει ελάχιστη κίνηση στην Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

