Στάθης Μαντζώρος: «Ο δρόμος είναι μακρύς και χρειάζεται υπομονή και δύναμη» – Τι λένε οι κοντινοί του άνθρωποι για την υγεία του

Για «θαύμα» μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα κάνουν λόγο οι κοντινοί άνθρωποι του ηθοποιού, Στάθη Μαντζώρου, που βλέπουν τον αγαπημένο τους να δίνει μεγάλη μάχη μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», ο οργανισμός του καφετζή από τον «Σασμό», έχει τον τελευταίο καιρό κάποιες αντιδράσεις που δίνουν αχτίδες αισιοδοξίας στην οικογένειά του. Ο Στάθης Μαντζώρος έχει ήδη υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις, με τους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» να είναι αισιόδοξοι.

Άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον του μετέφεραν στην «Espresso» πως έχουν πέσει πάνω του οι καλύτεροι γιατροί αλλά και λογοθεραπευτές και όλοι ελπίζουν για το καλύτερο.

Έχει αρχίσει να αναγνωρίζει τους δικούς του ανθρώπους και να αντιλαμβάνεται την κατάστασή του. Μάλιστα οι γιατροί θέλουν να πιστεύουν πως πολύ σύντομα, ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο του 2026, θα ξεκινήσει να μιλά ξανά, με το ιατρικό προσωπικό να περιμένει να διαπιστώσει μόλις αυτό συμβεί, κατά πόσο έχει επηρεαστεί η ομιλία του.

«Ξέρουμε πως ο δρόμος είναι μακρύς και μεγάλος και χρειάζεται υπομονή και δύναμη, όμως πιστεύω πως θα τα καταφέρει να μας χαμογελάσει ξανά» είπε κοντινό του πρόσωπο. Σύμφωνα με όσα έχουν διαμηνύσει οι γιατροί, ύστερα από ένα τέτοιο οξύ συμβάν, που προκαλεί έντονο εγκεφαλικό οίδημα, όπως τραύμα ή αιμορραγία, κατά τη διάρκεια της επείγουσας χειρουργικής επέμβασης πολλές φορές αφήνουν επίτηδες κενό στο κόκκαλο του κρανίου, προκειμένου να έχει χώρο ο εγκέφαλος για να μπορεί να λειτουργήσει. Έπειτα από κάποιο διάστημα, έγινε και νέα επέμβαση στον Στάθη Μαντζώρο, ώστε να επανορθωθεί το κρανίο και να μπει τεχνητό κόκκαλο. Η αποκατάσταση ύστερα από εγκεφαλικό είναι μία δύσκολη υπόθεση και χρονοβόρα.