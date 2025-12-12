e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Σύνοψη από το

  • Συνολικά 62.580.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 53.401 δικαιούχους, έως την Παρασκευή (12/12) από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, έως τις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Συνολικά 62.580.000 ευρώ καταβάλλονται σε 53.401 δικαιούχους, έως σήμερα, Παρασκευή (12/12) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Έως σήμερα, 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το CDC δεν συστήνει πλέον το εμβόλιο ηπατίτιδας Β στα νεογέννητα – Αντιδράσεις από τους παιδιάτρους

7 λάθη στον καθαρισμό του μπάνιου που το βρωμίζουν περισσότερο από ό,τι το καθαρίζουν – Πώς να τα αποφύγετε;

Ακρίβεια: Στα «μπλόκα» οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:14 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ακρίβεια: Στα μπλόκα οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Από τη μια οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, από την άλλη οι καταναλωτές διαπιστ...
06:47 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Έκθεση Κομισιόν: Τα θετικά και τα αρνητικά του ελληνικού φορολογικού συστήματος

Τα βασικά προβλήματα του ελληνικού φορολογικού συστήματος, όπως το τεράστιο κενό εσόδων στον Φ...
23:10 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πιερρακάκης: Το παρασκήνιο της εκλογής του στην προεδρία του Eurogroup – Η εκστρατεία της Αθήνας και η σημασία της νίκης

Σε μια συμβολική δικαίωση για την Ελλάδα, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώ...
21:06 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ντομπρόβσκις για Πιερρακάκη: Η εκλογή του αποτελεί μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ

Για «εντυπωσιακή αναστροφή» της Ελλάδας έκανε λόγο ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα