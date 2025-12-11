Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την υγεία του 6 μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου μίλησε ο τραγουδιστής και συνθέτης, Ηλίας Παλιουδάκης.

Ο αγαπημένος καφετζής από τον «Σασμό» βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και 6 μήνες έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και η κατάστασή του είναι βελτιωμένη.

Ο Ηλίας Παλιουδάκης έχει καθημερινή επικοινωνία με την οικογένεια του ηθοποιού για να μαθαίνει νέα του, σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA.

«Είχαμε συγκλονιστεί από το γεγονός αυτό όταν το μάθαμε» τόνισε αρχικά ο κ. Παλιουδάκης και συνέχισε λέγοντας:

«Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά και ο Νίκος Τερζής μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε, επικοινωνούμε καθημερινά για να μαθαίνουμε νέα και είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε για αυτό όλοι. Ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε να είναι πάλι κοντά μας».

Δείτε το βίντεο: