Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την υγεία του 6 μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Σύνοψη από το

  • Ο τραγουδιστής και συνθέτης, Ηλίας Παλιουδάκης, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και 6 μήνες έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Ο κ. Παλιουδάκης τόνισε ότι «το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο» και η κατάσταση του αγαπημένου καφετζή από τον «Σασμό» είναι βελτιωμένη.
  • Η επικοινωνία με την οικογένεια του ηθοποιού είναι καθημερινή και τα νέα είναι αισιόδοξα, καθώς «είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα».
Enikos Newsroom

lifestyle

Στάθης Μαντζώρος
Φωτογραφία: Instagram/mantzorosstathis

Για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου μίλησε ο τραγουδιστής και συνθέτης, Ηλίας Παλιουδάκης.

Ο αγαπημένος καφετζής από τον «Σασμό» βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και 6 μήνες έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και η κατάστασή του είναι βελτιωμένη.

Ο Ηλίας Παλιουδάκης έχει καθημερινή επικοινωνία με την οικογένεια του ηθοποιού για να μαθαίνει νέα του, σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA.

«Είχαμε συγκλονιστεί από το γεγονός αυτό όταν το μάθαμε» τόνισε αρχικά ο κ. Παλιουδάκης και συνέχισε λέγοντας:

«Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά και ο Νίκος Τερζής μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε, επικοινωνούμε καθημερινά για να μαθαίνουμε νέα και είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε για αυτό όλοι. Ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε να είναι πάλι κοντά μας».

Δείτε το βίντεο:

