Δολοφονία στη Φοινικούντα: «Δηλώνει αθώος» λέει ο δικηγόρος του ανιψιού – Μεταφέρονται στην Καλαμάτα οι συλληφθέντες

Εκτελέστηκε από τον Εισαγγελέα το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ενός επιχειρηματία, που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία του διπλού φονικού.

Της Άννας Κανδύλη

Σε δήλωσή του από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, ο συνήγορος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας, Γιάννης Βέρρας, ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται όσα του αποδίδονται.

«Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος».

Μετά την εκτέλεση του εντάλματος οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στην ανακρίτρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.