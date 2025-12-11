Δολοφονία στη Φοινικούντα: «Δηλώνει αθώος» λέει ο δικηγόρος του ανιψιού – Μεταφέρονται στην Καλαμάτα οι συλληφθέντες

Σύνοψη από το

  • Εκτελέστηκε από τον Εισαγγελέα το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ενός επιχειρηματία.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία του διπλού φονικού.
  • Ο συνήγορος του ανιψιού δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται όσα του αποδίδονται και «Δηλώνει αθώος». Μετά την εκτέλεση του εντάλματος οι δύο οδηγούνται στην ανακρίτρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Φοινικούντα ανιψιός επιχειρηματίας

Εκτελέστηκε από τον Εισαγγελέα το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ενός επιχειρηματία, που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία του διπλού φονικού.

Της Άννας Κανδύλη

Σε δήλωσή του από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, ο συνήγορος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας, Γιάννης Βέρρας, ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται όσα του αποδίδονται.

«Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος».

Μετά την εκτέλεση του εντάλματος οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στην ανακρίτρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.

12:19 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

