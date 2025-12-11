Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Καθορίστηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Επιπλέον, καθορίστηκαν και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των συναρμόδιων υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2026 και εφεξής, για εισαγωγή στα ΑΕΙ, στις ΑΕΑ, στις σχολές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στη ΣΣΑΣ, στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις ΑΕΝ, στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις ΑΣΤΕ.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση και ο αναλυτικός πίνακας με τους συντελεστές ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, βρίσκεται στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

