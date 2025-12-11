Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής – «Έχω υποστεί διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε η εξέταση του παραγωγού, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «φραπέ».

Ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δήλωσε ότι δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών. Τις απαντήσεις θα τις δώσει στην Δικαιοσύνη όταν κληθεί, όπως ανέφερε.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι εγώ και η οικογένειά μου χειρότερα από τον κάθε εγκληματία. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ένα ευρώ παράνομα. Έχω υποστεί έναν διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου», τόνισε ο Γιώργος Ξυλούρης.

«Θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής και δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο θεός», ανέφερε.

«Δεν θα μπω στη διαδικασία να κατηγορηθώ για πράγματα για τα οποία δεν έχω λάβει γνώση. Ό,τι γνωρίζω θα το καταθέσω στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Δεν έχω αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις, δεν μπορώ όμως να απαντήσω σε πράγματα που δεν γνωρίζω. Ό,τι με αφορά και γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα και τον ανακριτή», σημείωσε ο Γιώργος Ξυλούρης.

Έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Η άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να καταθέσει και να απαντήσει προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ζήτησαν από το προεδρείο να μην επιτραπεί στον μάρτυρα να φύγει. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης είπε ότι δεν θέλει το υπόμνημα που κατέθεσε ο Γ. Ξυλούρης στην έναρξη και ζήτησε να παραμείνει και να υποβληθούν ερωτήσεις.

Σε εκείνο το σημείο ο Γιώργος Ξυλούρης ζήτησε από το προεδρείο να πάρει τον λόγο. Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος εξήγησε ότι προχωράει η διαδικασία με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων και δεν του έδωσε τον λόγο. «Καλό είναι να μιλήσει. Μην τον αποτρέπετε», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είστε πρόεδρος όλοι θυμούνται τις μέρες που ήσασταν πρόεδρος», της απάντησε ο Ανδρέας Νικολακόπουλος. Από την πλευρά του ο Νάσος Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι «θα δούμε πάλι ‘του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Δεν πάει έτσι όμως. Εδώ είναι Εξεταστική».