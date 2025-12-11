Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Από τους 8 άνδρες οι 6 με χώρισαν – Η φύση με έκανε asexual και αυτό με προστάτευσε

Την καρδιά της άνοιξε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη στην κάμερα του «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή στον ALPHA. Η κόρη του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη μίλησε για τον έρωτα, τις σχέσεις, τη μοναχικότητα αλλά και τα χρήματα.

«Ουσιαστικά μένεις μόνος στο τέλος, πάντα μένεις μόνος. Εμείς που μεγαλώσαμε, χωρίσαμε και είμαστε μόνοι, μας αρέσει η μοναξιά – και σε πολλούς φίλους μου – αλλά έχεις και ένα παράπονο. μερικές φορές ζηλεύω τους φίλους μου που δεν έχουν χωρίσει. Αν τώρα μου πεις να κάνω σχέση με κάποιον κύριο… με τίποτα στον κόσμο! Μόνο που το σκέφτομαι με πιάνει φρίκη. Δεν μπορώ να φανταστώ να χάσω τη μοναξιά μου. Δεν υπάρχει έρωτας για εμένα, χάθηκε αυτό το συναίσθημα. Είμαι ερωτευμένη με τα σκυλάκια μου και τα γατάκια», είπε αρχικά η Μαργαρίτα Θεοδωράκη και συνέχισε:

«Η φύση με έκανε asexual – να μη θέλω το σεξ και τον έρωτα- και αυτό με προστάτευσε. Όσο μεγαλώνεις και ασχημαίνεις, είναι δύσκολο να βρεις ένα ταίρι, είσαι δυστυχισμένος όταν είσαι μόνος σου και ψάχνεις τον έρωτα στα 65-70 σου. Σε βάζει σε έναν ύπνο, για εμένα είναι ένα μυθιστόρημα γιατί αγάπησα πολλούς άντρες».

Η ίδια εξομολογήθηκε ότι «όταν χωρίζεις, χωρίζεις με πόνο. Εμένα από τους 8 οι 6 με χώρισαν. Εγώ ήμουν πολύ πιστή και ερωτευμένη με τους άνδρες, εκείνοι ή έφευγαν γιατί τσακωνόμασταν ή με απατούσαν. Πάντα εγώ θεωρούσα ότι ήμουν το θύμα, αλλά δεν είναι έτσι. Για να φύγει κάποιος, σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Όταν αποφασίζεις να ζήσεις με κάποιον πρέπει να τον σέβεσαι»

Σε άλλος σημείο επεσήμανε: «Σπούδασα ιστορία αλλά μετά άρχισαν οι έρωτες και παιδιά κλπ. Στο παρελθόν ταξίδευα πολύ, τώρα δεν θέλω να πάω πουθενά, το σπίτι μου με τα σκυλιά και τα γατιά μου είναι αρκετό. Αλλά θέλω να πάω ξανά στην Τουρκία, οπωσδήποτε.

Σταμάτησα να τρώω κρέας, δεν πίνω γάλα, δεν τρώω αυγά, αυτή η σφαγή των ζώων δεν είναι… διαμαρτύρομαι. Είδα μια εκπομπή που έδειξε τα αδέσποτα, τα πειραματόζωα και τα σφαγεία, την επόμενη δεν έφαγα».

Μιλώντας για τη σχέση της με τα χρήματα, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σημειώνει:

«Υπάρχει πάντα άγχος, πάντα δύσκολα, τι να κάνουμε; Εμένα δεν μου αρέσουν οι πλούσιοι, μου αρέσει που δεν έχω λεφτά στον λογαριασμό μου. Δεν ντρέπονται αυτοί που έχουν εκατομμύρια; Ειδικά την στιγμή που δεν έχουν άλλοι, εγώ γι’ αυτό δεν θέλω. Τι να τα κάνω; Εγώ αν είχα λεφτά θα τα είδα δώσει στα ζώα. Έχω ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή».

Δείτε το βίντεο: