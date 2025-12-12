Σίντνεϊ Σουίνι: Με ανιχνευτή ψεύδους απάντησε στις φήμες περί αυξητικής στήθους – Δείτε το βίντεο

Η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε ξανά -και με απόλυτη σαφήνεια- στις φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων, αυτή τη φορά συμμετέχοντας σε τεστ ανιχνευτή ψεύδους, όπου κλήθηκε ευθέως να ξεκαθαρίσει αν έχει κάνει αυξητική στήθους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το Vanity Fair, η συμπρωταγωνίστριά της στο «Housemaid», Αμάντα Σέιφριντ, τη ρώτησε: «Υπάρχει μια ερώτηση που απασχολεί τον κόσμο τελευταία και πρέπει να τη θέσω: είναι αληθινό το στήθος σου;».

«Ναι. Δεν έχω κάνει καμία επέμβαση πουθενά», απάντησε γελώντας η Σουίνι.

Η ειδικός που χειριζόταν τον ανιχνευτή ψεύδους επιβεβαίωσε ότι η 28χρονη ηθοποιός του «Euphoria» ήταν «ειλικρινής».

Η Σέιφριντ στη συνέχεια αστειεύτηκε ρωτώντας: «Μπορώ να τα αγγίξω;».

Η Σουίνι, με μια απλότητα, της απάντησε «Βεβαίως».

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που η ηθοποιός απαντούσε σε φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων, καθώς είχε προηγηθεί συνέντευξή της στο Allure.

«Ας τις καταρρίψουμε όλες», είπε. «Δεν έχω κάνει ποτέ κάποια επέμβαση… Φοβάμαι τόσο πολύ τις βελόνες, δεν έχεις ιδέα».

Τον Οκτώβριο, σε συζήτησή της με το Variety, είχε επίσης μιλήσει για τα σχέδιά της να «γεράσει με χάρη».

Αναφερόμενη στη συζήτηση γύρω από την εμφάνισή της, τόνισε ότι δεν είναι δίκαιο να συγκρίνεται με φωτογραφίες της όταν ήταν 12 ετών.

«Φυσικά και θα δείχνω διαφορετική. Τώρα φοράω μακιγιάζ και είμαι 15 χρόνια μεγαλύτερη», είπε.

Η Σουίνι επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν έχει κανένα τατουάζ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η πρωταγωνίστρια του «Anyone But You» σχολίασε το πώς κάποιοι θεατές θεωρούν ότι τη γνωρίζουν επειδή ταυτίζουν την ίδια με τους ρόλους που ενσαρκώνει, συχνά αμφιλεγόμενους χαρακτήρες.

«Όταν ο κόσμος σκέφτεται “Α, είναι σύμβολο του σεξ” ή “Το παίζει έτσι”, εγώ λέω: “Όχι, απλώς νιώθω καλά με τον εαυτό μου και το κάνω για μένα, νιώθω δυνατή”», εξήγησε.

Στόχος της, όπως είπε, είναι «να εμπνεύσω άλλες γυναίκες να είναι σίγουρες και απλώς να αναδεικνύουν αυτό που έχουν».