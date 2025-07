Sydney Sweeney: Αγνώριστη στη νέα της ταινία – Δείτε την εντυπωσιακή φωτογραφία από τα γυρίσματα

Η ηθοποιός Sydney Sweeney, γνωστή για τους ρόλους της σε σειρές όπως τις «Euphoria» και «The White Lotus», δοκιμάζει κάτι εντελώς καινούργιο, υποδυόμενη τη πραγματική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν σε επερχόμενη βιογραφική ταινία.

Η σταρ του Χόλιγουντ είχε δηλώσει παλαιότερα για τη Μάρτιν: «Το ταξίδι της είναι απόδειξη της αντοχής, της δύναμης και της ελπίδας, και είναι τιμή μου “να βάλω τα παπούτσια της” και να μοιραστώ την ισχυρή της ιστορία με όλους σας».

Σε μία νέα επίσημη φωτογραφία από την ταινία, η τολμηρή μεταμόρφωση της Sydney Sweeney είναι εμφανής, καθώς η ηθοποιός φαίνεται σχεδόν αγνώριστη στον ρόλο της ταλαντούχας αθλήτριας.

Η Κρίστι Μάρτιν, πρώην επαγγελματίας πυγμάχος με ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 1990, συνέβαλε στην παγκόσμια αναγνώριση της γυναικείας πυγμαχίας.

Γνωστή ως «Η Κόρη του Ανθρακωρύχου» λόγω της δουλειάς του πατέρα της, στην 56χρονη Μάρτιν, που κατάγεται από τη Δυτική Βιρτζίνια, πιστώνεται η τοποθέτηση της γυναικείας πυγμαχίας στο προσκήνιο, αφού αντιμετώπισε τη Ντεϊντρ Γκόγκαρτι μπροστά σε γεμάτο γήπεδο στο MGM Grand του Λας Βέγκας το 1996.

Έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο του περιοδικού Sports Illustrated, σε talk shows και ακόμα και σε επεισόδια αμερικανικών sitcoms.

Ωστόσο, η ζωή της εκτός τηλεοράσεως και ρινγκ ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από λαμπερή.

Η Κρίστι μίλησε στην Daily Telegraph για το πως πέρασε 20 χρόνια υφιστάμενη κακοποίηση από τον σύζυγό της, Τζέιμς «Τζιμ» Μάρτιν, ο οποίος ήταν επίσης ο προπονητής της.

Στις 23 Νοεμβρίου 2010, ο Τζιμ την μαχαίρωσε πολλές φορές και την πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά στο θώρακα, θεωρώντας την νεκρή. Το περιστατικό συνέβη έπειτα από έναν καβγά στο σπίτι τους, ενώ η Κρίστι κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση.

Τον Ιούνιο του 2012, ο Τζιμ καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για απόπειρα ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η νέα φωτογραφία δείχνει τη Σουίνι στον ρόλο της Μάρτιν μέσα σε ένα ρινγκ πυγμαχίας, φορώντας γάντια του μποξ και προστατευτική μασέλα. Είναι ντυμένη με κοντομάνικο και σορτς, με τα μαλλιά της σκούρα καστανά και σγουρά.

Sydney Sweeney as pro boxer Christy Martin in a new biopic.

